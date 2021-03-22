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Haberler Gündem Haberleri Bu haftanın Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?
Giriş Tarihi: 22.3.2021 09:24

Bu haftanın ne zaman yapılacak? Bugün var mı?

Bu haftanın Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?

En son 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen 'nın ardından gözler yeni haftanın kritik toplantı tarihine çevrildi. Mart ayının balında yeni normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte bilindiği üzere iller risk grubuna göre 4 gruba ayrılmıştı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen corona virüsün güncel vaka sayılarını sosyal medya hesabından açıklamaya devam ediyor. Bu noktada; ne zaman, bugün var mı sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu haftanın yapılacak? İşte kritik toplantı hakkında son gelişmeler!

Her yeni haftanın başında ne zaman sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Haftanın ilk gününde de yeni toplantının tarihi merakla bekleniyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalar bu noktada önem kazanırken 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen son toplantıda Sağlık Bakanlığı tarafından illerin seyrinin yakından takip edildiği de açıklanmıştı. Bu bakımdan; yapılacak, bugün var mı? bekleniyor…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

En son geçtiğimiz hafta 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu haftaki günü ve saati merakla bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi henüz belli değil. Tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

Bu haftanın Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?

SON YAPILAN KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz. Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık. Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.' dedi.

Bu haftanın Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vatandaşlarımızdan, tedbirlere muhakkak uyarak, hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.' açıklamasını yaptı.

Bu haftanın Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu.

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Bu haftanın Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?
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