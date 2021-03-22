Bu haftanın Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?

En son 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gözler yeni haftanın kritik toplantı tarihine çevrildi. Mart ayının balında yeni normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte bilindiği üzere iller risk grubuna göre 4 gruba ayrılmıştı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen corona virüsün güncel vaka sayılarını sosyal medya hesabından açıklamaya devam ediyor. Bu noktada; Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu haftanın Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte kritik toplantı hakkında son gelişmeler!

Her yeni haftanın başında Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Haftanın ilk gününde de yeni toplantının tarihi merakla bekleniyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalar bu noktada önem kazanırken 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen son toplantıda Sağlık Bakanlığı tarafından illerin seyrinin yakından takip edildiği de açıklanmıştı. Bu bakımdan; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bekleniyor…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

En son geçtiğimiz hafta 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu haftaki günü ve saati merakla bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi henüz belli değil. Tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.