Odatv’ye bu kez hakimi hedef gösterme davası!

ŞEHİT MİT GÖREVLİSİNİ DE İFŞA ETMİŞLERDİ

İddianamede, suçlamaya konu olan haberin yayınlandığı dönemde Odatv'nin haber müdürü olan Barış Terkoğlu'nun yargılanması talep edildi. Savcılık, Terkoğlu hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. 26 Şubat'ta Odatv'den ayrılan Barış Terkoğlu, halen Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.

Odatv'ye geçen yıl da Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlilerini ifşa ettikleri suçlamasıyla İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Öte yandan, Odatv'de yayınlanan haberin ANKA haber ajansından alıntı olduğu belirtilerek, bu haber ajansıyla ilgili soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.