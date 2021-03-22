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Giriş Tarihi: 22.3.2021 16:28 Son Güncelleme: 22.3.2021 17:01

’ye bu kez hakimi hedef gösterme davası!

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Odatv’ye bu kez hakimi hedef gösterme davası!

internet sitesine, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek’i hedef gösterme suçundan iddianame hazırlandı. Savcılığın iddianamesinde, mahkeme başkanının PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerine hedef gösterdiği belirtildi. İddianamede, düşünceyi açıklama özgürlüğünün görev ve sorumluluk da içerdiği, bu özgürlüğün sınırsız olmadığı vurgulandı. Odatv’ye geçen yıl da Libya’da şehit olan (MİT) görevlilerini ifşa ettikleri suçlamasıyla dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Odatv'de yayınlanan haberin suç içerdiği öne sürüldü. "Türkiye'nin gündemindeki kararları hep aynı hakim veriyor!" balıklı haberde, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek'in PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerine hedef gösterildiği kaydedildi.

İddianamede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) göre herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olduğu; ancak yine AİHS'ye göre bu özgürlüğün kamu güvenliğini, kamu düzenini, genel sağlık, genel ahlak veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için zorunlu tedbirlerle ve konularla sınırlandırılabileceği aktarıldı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SORUMLULUK DA İÇERİR

İddianamede, düşünceyi açıklama özgürlüğünün sınırlandırılmasının AİHS 10/2 maddesinde düzenlendiği, yargılama organlarının saygınlığının korunmasının da bu madde kapsamında yer aldığı dile getirildi. Düşünceyi açıklama özgürlüğünün görev ve sorumluluk da içerdiği vurgulandı.
İddianamede, "Devletin en başta gelen görevi, kamu düzenini sağlamaktır. O halde sözü edilen hakların kötüye kullanılıp kullanılmadığının hukuk devleti içerisindeki denetiminin gereği gibi ve zamanında yapılması gerekli ve zorunludur" ifadesi kullanıldı.

ŞEHİT MİT GÖREVLİSİNİ DE İFŞA ETMİŞLERDİ

İddianamede, suçlamaya konu olan haberin yayınlandığı dönemde Odatv'nin haber müdürü olan Barış Terkoğlu'nun yargılanması talep edildi. Savcılık, Terkoğlu hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. 26 Şubat'ta Odatv'den ayrılan Barış Terkoğlu, halen Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.
Odatv'ye geçen yıl da Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlilerini ifşa ettikleri suçlamasıyla İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Öte yandan, Odatv'de yayınlanan haberin ANKA haber ajansından alıntı olduğu belirtilerek, bu haber ajansıyla ilgili soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

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Odatv’ye bu kez hakimi hedef gösterme davası!
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