Tunç Soyer’in 'Askıda fatura'sı yalanmış! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 4 yaşındaki çocuğa icra takibi

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, "Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun, 2017 doğumlu bir çocuğa, vefat eden babasının borcu sebebiyle icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz!" dedi.

Özgür Hızal; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde bulunduğu CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi 'Başka bir su yönetimi mümkün!' diyerek bir çalışma yaptığını hatırlatarak, "Anlaşılıyor ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Başka bir su yönetimi mümkün' derken, vefat eden babasının yerine, 4 yaşındaki bir çocuğa, su faturası borcu nedeniyle icra takibi başlatmış. İzmir'de, CHP'li Büyükşehir başkanlarının bir araya toplanıp, daha önce yaptıkları gibi, sadece laf üzerinde kalan bir anlayış da hareket etmeleri bizleri yine şaşırtmadı" diye konuştu.