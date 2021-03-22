Türk Tabipler Birliği'nden Besmele ile alay eden ifadeler!

DİNİ DEĞERLERE HAKARET İÇEREN İFADELER

Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından hazırlanan, "Türkiye'de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu" başlıklı raporun girişinde, Besmele ile alaycı ifadelerin kullanılması dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ve Dr. Bahar Marangoz hazırlanan raporun giriş sayfasında; "esirgeyen yoktu, bağışlayan da!.. Esirgenmeyen ve bağışlanmayan tüm kardeşlerimiz ve çocuklarımızın anısına…" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu alaycı ifadeler 137 sayfalık raporun 4. Sayfasında yer alıyor. Söz konusu dini değerlere hakaret içeren ifadelerin ardından raporun içindekiler bölümüne geçiliyor.

TTB, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI ELEŞTİRMİYOR

Türk Tabipler Birliği, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından başlarına kurşun sıkılarak katledilen 13 vatandaş için yaptığı paylaşım ile tepkilerin odağı olmuştu. TTB, terör örgütü PKK'dan tek bir satır bile bahsedemedi.

Türk Tabipler Birliği'nin paylaşımında; "Gare'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi" ifadeleri yer aldı.

Siyasiler, tabip odaları ve doktorlar; Türk Tabipler Birliği'nin söz konusu paylaşımına tepki göstermişti.

YÖNTER: "TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KAPATILMALI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ülvi Yönter: "Bölücü terör örgütü PKK'ya en ufak bir tepki yok... Şehitlerimize rahmet yok, hürmet yok...Vatana ve millete sadakat yok, sevgi yok...Türk Tabipleri Birliği kapatılmalıdır..."

POLAT: "KATİLE KATİL, TERÖRİSTE TERÖRİST DİYEMEDİ"

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: "Katile katil, teröriste terörist diyemeyen, PKK itlerini arkalayıp cesaretlendiren sizlere lanet olsun."

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Selim Yurdakul: "Türk Hekimleri olarak bizleri temsil etmeyen TTB merkez konseyi üyeleri milletimizin vicdanından tamamen koptuğunun kanıtı olan bu açıklamayı yapmaları utanç vericidir. Bu TTB yönetimi ülkemiz hekimlerini temsil etmek yerine terör örgütü sempatizanlarını temsil eden bir yapıdır"

TİYEKLİ: "BU TEPKİ TÜRKİYE'DEKİ 30'DAN FAZLA TABİP ODASININ ORTAK GÖRÜŞÜDÜR"

Kahramanmaraş Tabip Odası: "Kahramanmaraş Tabip Odası olarak katilleri ve açık/örtülü destekçilerini kınıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin açıklaması sadece kendilerini bağlar."

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli: "Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı olarak tavrınızı kınıyorum. 13 vatan evladını katledenleri kınayamamanız, samimiyetsizliğinizin en büyük göstergesidir. Sayın Merkez Konseyi üyeleri lütfen çöreklendiğiniz Türk Tabipleri Birliği'ni en kısa zamanda terkedin. Bu tepkiyi gösteren sadece Kahramanmaraş Tabip Odası ve üyeleri değildir. Bu, Türkiye'deki 30'dan fazla tabip odasının ortak görüşüdür"

Aksaray Tabip Odası Başkanı Dr. Rıfkı Karabatak: "Aksaray Tabip Odası Başkanı olarak, 13 şehidimizi kurtarılamayan yurttaş diye niteleyip, onların şehadetine sebep olan bölücü şerefsizlere terörist diyemeyen mesajınızı kınıyorum. Türk hekimlerini temsil etmiyorsunuz. Yazıklar olsun"