TUSKON ana davasında son savunmalar! Cuma günü karar çıkacak

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmaları yapılıyor. Hafta boyunca sürecek duruşmalarda, sanıkların son savunmalarının alınmasına başlandı. Mahkeme heyetinin cuma günü davayı karara bekleniyor.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasında, aralarında Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de olduğu toplam 19 sanık hakkında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 ile 15 yıl arasında hapis cezası talep edildi. 11 sanık hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 7,5 ile 15 yıl arasında hapis cezası isteyen savcı, bir sanık hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mütalaada, firari sanıklar Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyasının ayrılması talep edildi.

CUMHURBAŞKANINI TEHDİT ETMİŞLERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay'ın "Meclisi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis, "özel belgede sahtecilik" suçundan ise 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. 86 sanık hakkında açılan davada, işadamları Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün aralarında bulunduğu birçok sanığın dosyası ayrılarak, yargılanmaları tamamlanmıştı.

TUSKON'un 1 Mart 2014'te yapılan 5. Olağan Genel Kurulu toplantısında TUSKON Genel Başkanı Rıza Nur Meral, "Yakın gelecekte kimlerin inlerde yasadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu herkes görecek" diyerek, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve hükümeti açıkça tehdit etmiş, salondakiler de bu konuşmayı ayakta alkışlamıştı.