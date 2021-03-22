Uğur Şahin ve Özlem Türecı’den beş pratik tavsiye

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ı ziyaret etti. Büyükelçi Aydın, Türeci ve Şahin'in Kovid 19'a karşı bazı pratik tavsiyelerini sıraladı. İşte o tavsiyeler: Sağlıklı beslenme (Akdeniz mutfağı), düzenli spor ve hareket, probiyotik tüketimi, C ve D vitamini takviyesi, asgari temas, maske ve hijyen kurallarına uyum. Almanya Cumhurbaşkanı'nın verdiği Almanya Liyakat Nişanı'nı almak üzere Berlin'de bulunan BioNTech kurucuları Türeci ve Şahin, önceki gün Aydın'ı ziyaret etmişti. Aydın ve eşi Berna Aydın tarafından karşılanan çift ilk olarak kançılarya binasını gezmişti. Büyükelçi Aydın, ziyarete ilişkin olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türeci ve Şahin'in Kovid-19'a karşı verdiği tavsiyeleri iletti. Aydın, paylaşımında "Büyükelçiliğimizde ağırladığımız Dr Türeci ve Prof Şahin'in Covid'e karşı bazı pratik tavsiyeleri:1. Sağlıklı beslenme (Akdeniz mutfağı)2. Düzenli spor ve hareket3. Probiyotik tüketimi4. C ve D vitamini takviyesi5. Tabii ki asgari temas, maske ve hijyen kurallarına uyum.