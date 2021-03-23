1822 bebek, 1822 fidan!

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde başlattıkları "Her doğana bir fidan projesi" kapsamında yeni doğan bebeklere fidan hediye ettiklerini sosyal medyadan açıklamış, anne ve bebeklerine fidan sertifikalarını kendi elleriyle takdim ettiğini belirtmişti.





Ayrıca Seyhan Yıldız, projenin başlangıcından bu yana kaç bebek için fidan dikildiğini açıklamış, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nden beri 'Her doğana bir fidan' projesi kapsamında 1781 bebek için 1781 fidanın toprakla buluşturduklarını belirtmişti.

YILDIZ: "1822 BEBEĞİMİZ İÇİN 1822 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Her doğana bir fidan' projesinin kısa sürede sayısının arttığını sosyal medyadan duyurdu. Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı projenin görselinde, "1822 Zeytin ağacı gibi uzun ömürlü olsunlar, sağlıkla büyüsünler diye her doğana bir fidan projemiz ile 1822 bebeğimiz için 1822 fidanı toprakla buluşturduk" dedi. Yıldız ayrıca projeyi yürüten eşi Seyhan Yıldız'a ve Fen İşleri Ekipleri'ne teşekkürlerini sundu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nden bu yana Beyoğlu İlçesi'nde yeni doğan bebekler adına uygun alanlara fidanlar dikilmeye devam ediyor.