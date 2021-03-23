Belediye başkanlarından annelere ziyaret

Hakkarı'nın Şemdinli, Çukurca ve Esendere ilçelerinin belediye başkanları, PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Belediye Başkanı Tahir Saklı, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ailelere destek mesajı verdi. Tahir Saklı, "Evlat nöbeti tutan ailelerimizin yanındayız. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.Bu arada Batman'dan 9 yıl önce dağa götürülen oğlu Mustafa ve 6 yıl önce dağa götürülen oğlu Mehmet Sezgin için Diyarbakır'a gelen 78 yaşındaki anne Fahriye İbin de oturma eylemine dahil oldu. İbin, oğullarını Kürtçe olarak HDP ve PKK'dan istediğini söyledi. Çocuklarından bugüne kadar haber alamadığını dile getiren İbin, "Çocuklarım için buraya geldim. Çocuklarımı bana versinler" dedi.