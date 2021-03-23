Çarkçıbaşının şüpheli ölümü! Kızı SABAH'a konuştu: "Sorumlular cezalandırılsın"

Zeytinburnu sahili Zeyport limanda demirli Civarina gemisinde çarkçıbaşı olarak çalışan 64 yaşındaki Murat Özcan'ın tespit edilemeyen bir nedenle kafa travması geçirerek, ertesi güne kadar bekletildiği ve fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen ölmesi ve olayın adli makamlara bildirilmemesi iddiasıyla ailesi avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Murat Özcan

Dilekçede Özcan'ın ölümünde kastı veya taksirli bulunan sorumlular ile suçu bildirmeyen hastane yetkililerin cezalandırılması talep edildi. Hayatını kaybeden Murat Özcan'ın kızı Burcu Özcan Sabah'a yaptığı açıklamada, "Babamın ölümünden sorumlu kişilerin bulunmasını, cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Müşteki Nezire Özcan'ın eşi diğer ve müştekiler Burcu Özcan, Yunus Özcan'ın babası olan maktul Murat Özcan, Temel Denizcilik Limited Şirketine ait Civarina gemisinde çarkçıbaşı olarak çalışırken 20 Şubat 2021 tarihinde geminin Zeyport limanında demirli olduğu esnada tespit edilemeyen bir nedenle kafa travması geçirdi. Dilekçede gemi personeliyle yapılan görüşmelerde kafa travmasına ilişkin her bir görevlinin farklı anlatımları nedeniyle ortada gizlenmeye çalışılan bir olay olduğu şüphesi uyandırdığı anlatıldı. Bir kısım personelin baygınlık geçirip yere düşerek kafasını çarptığını söylerken, diğer kısım personelin ise yere düşmediğini, fenalaşıp makine dairesinde sandalyeye oturduğunu söyledikleri belirtildi. Olayın gerçekleştiği esnada geminin Gebze'de demirli olduğu yönünde ifadelerin olduğu kaydedildi.

TEDAVİ ESNASINDA KALBİN DURDUĞU YÖNÜNDE BİLGİ VERİLDİ

Suç dilekçesine göre, olayın ardından maktul Murat Özcan hastaneye götürülmeyerek, gemideki kamarasına gönderildi. Ertesi gün odasına girildiğinde baygın halde olduğu fark edilerek, ambulansla Florya'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Maktul Özcan'ın kamarasında ne şekilde bulunduğu konusun da gemi personelinin çelişkili ifadeleri sebebiyle ailenin şüphesinin arttığı belirtildi.

Maktul Özcan'ın 21 Şubat 2021 tarihi saat 10:23'te hastanenin acil servisine girişi yapıldığı sırada hasta öyküsü olarak "gemide bayılıp kafasını çarpmış" şeklinde bilgi girişi yapıldı. Aynı gün ilerleyen saatlerde beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Yapılan beyin ameliyatının ardından Özcan'ın genel durumunun iyiye gittiği bildirilmesine rağmen 3 Mart gününde hayatını kaybetti. Hastane tarafından aileye tedavi esnasında kalbin durduğu yönünde bilgi verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, olayın gerçekleştiği Civarına gemisinde ne yaşandığı bilinmediği, gemi çalışanlarının kendilerine söylenen şekilde tembihlenerek ifade verdikleri, ayrıntılar konusunda çelişkiye düşmektedirler denildi. Özcan ailesi tarafından Murat Özcan'ın gemide meydana gelen kavgada darp edilmiş olabileceği yönünde şüphe bulunduğu belirtildi. Babalarının ölüm sebebini araştıran ailenin gemi sahibi olan donatan şirket yetkilileri tarafından üstü örtülü bir şekilde tehdit edildiklerine yer verildi. İşveren tarafından olay, basit bir kaza olarak geçiştirmeye çalışılarak, ilgili kurumlara iş kazası gerçekleştiğine dair resmi bir bildirimde bulunulmamıştır denildi.

Murat Özcan'ın ölümünün ardından aile, hastane yetkilisi doktor A.K. tarafından düzenlenen "doğal ölüm" olarak gösterilmesi sebebiyle şikayetçi oldu. İş yerinde meydana gelen yaralanma sonrası hastaneye getirilen hatalı tıbbi uygulamalar neticesinde hayatını kaybeden Özcan'ın durumu ve ailesinin şikayetçi olacaklarını bildirmelerine rağmen olayın yetkililere bildirilmediği ifade edildi.

Ölümün gerçekleştiği günün ertesi sabahı ailenin ısrarla aranarak cenaze kendilerine teslim edilerek apar topar hastaneden çıkarıldı. Bu sebeple ölümün şekli ve sebebinin tespiti ile ilgili otopsi işlemi yapılamadı.

Dilekçede, "sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi" suçundan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmüne yer verildi. Yine "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır denildi.

Ailenin, hastane yetkileri tarafından tanzim edilen Murat Özcan'ın doğal nedenlerle öldüğü yönündeki ölüm belgesine itirazları üzerine yapılan yanlışlık fark edilerek, "adli rapor" tanzim edilerek yanlışlığın giderilmeye çalışıldığı aktarıldı. Hayatını kaybeden Özcan Giresun'da mezarlığa defnedildiği ve kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla otopsi işleminin yapılmasının gerekli olduğu kaydedildi.



Çalıştığı iş yerinde meydana gelen kasıtlı veya taksirli bir olay neticesinde vefat eden Murat Özcan'ın ölümünde kasıt veya kusuru bulunan ve olayı yetkili makamlara bildirmemek suretiyle suç delillerini gizleyen şüphelilerin tespitinin yapılması ve cezalandırılmaları talep edildi.

"SORUMLU KİŞİLER BULUNSUN"

Hayatını kaybeden Murat Özcan'ın kızı Burcu Özcan SABAH'a yaptığı açıklamada "21 Şubat günü saat 10.30 saatlerinde geminin yetkilileri tarafından kardeşim aranarak 'babanız rahatsızlandı, ambulans ile gönderdik bilginiz olsun' dendi. Babam akşam rahatsızlanmış aslında ama onlar ilgili yerlere bildirmek yerine koca gemiyi İzmit'ten İstanbul'a getiriyorlar. Yetmiyor oradan da ambulansa 10:20 sıralarında teslim ediyorlar. Bu süre zarfında babamın hayatı iyice kötüye gidiyor 9 gün yoğun bakımda kaldı ve kaybettik.

Babamın ölümüyle ilgili gemide çalışanlar, bizi arayanlar olayları hep farklı anlattı. Biz şüphelerimizin açığa kavuşmasını istiyoruz.

Babamın 21 Şubat tarihinde gemide ne yaşadığını bilmek istiyoruz. Babamın ölümü şüphelidir. Konuyla ilgili gerekli tüm kurumlara başvurduğumuzu, belirtmek isterim.

İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor ne söyleyeceğimi bilmiyorum tek bildiğim ne yaşanıp bittiyse ortaya çıksın. Babamın ölümünden sorumlu kişilerin bulunmasını, cezalandırılmalarını istiyorum.Açıklama yapan avukat İrfan Demirel, "20 Şubat günü çalıştığı iş yerinde meydana gelen tam olarak tespit edilemeyen kasıtlı veya taksirli bir olay neticesinde vefat eden müvekkillerimin babaları Murat Özcan'ın ölümünde kasıt veya kusuru bulunan ve söz konusu adli vakayı yetkili makamlara bildirmemek suretiyle suç delillerini gizleyen şüphelilerin tespiti ve haklarında kamu davası açılması amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.