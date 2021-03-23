CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa etti! İnce'nin partisine başkan oldu...

Mevcut parti yönetimi nedeniyle CHP'nin halkın beklentilerine cevap vermesi mümkün gözükmemektedir. Bu şartlar altında CHP'yi yöneten zümreye boyun eğmek, zaman ve enerji kaybıdır.

CHP çatısı altında birlikte çalışma fırsatı bulduğum il ve ilçe başkanlarına, üstlendiğim her görevde beni bağrına basan CHP üye ve yurttaşlara, çabalarıma verdikleri kattıklar için çok teşekkür ediyorum."