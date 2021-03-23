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Giriş Tarihi: 23.3.2021 15:40 Son Güncelleme: 23.3.2021 15:52

'den zehir zemberek sözlerle istifa etti! İnce'nin partisine başkan oldu...

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa etti! İnce'nin partisine başkan oldu...

’nin başlattığı “Memleket Hareketi” çatısı altında bir süredir siyasi faaliyetlerini yürüten önceki dönem İl Başkanı Oktay Bozkurt, partisinden istifa etti. Edirne İl Başkanlığına getirildiği öğrenilen Bozkurt, istifa gerekçesini “CHP’de antidemokratik, siyaset mühendisliğine dayalı yönetilmesidir” sözleriyle açıkladı.

CHP önceki dönem Edirne İl Başkanı olan Oktay Bozkurt, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Bir süredir Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi sloganıyla başlattığı yeni parti kurma çalışmalarında yer aldığı bilinen Bozkurt, istifa gerekçelerini de sıraladı.

İSTİFA GEREKÇESİ; ANTİDEMOKRATİK YÖNETİM

Bozkurt, gerekçelerini şöyle açıkladı;

CHP'den istifa ediyorum. İstifamın gerekçesi; CHP'nin antidemokratik, siyaset mühendisliğine dayalı yönetilmesidir. CHP, halkın partisi özelliğini yitirmiş, bir zümre partisi olmuştur.

Parti yönetimi ve örgüt işleyişi genel başkanın keyfiyetinde şekillenmektedir. CHP'nin ülkeyi demokratik, saydam, dürüst yönetme iddiasının sözde kaldığı gün gibi ortadadır. Halkımız; inandırıcı, güvenilir, sorunlarına çözüm getirecek bir parti arayışındadır.

Mevcut parti yönetimi nedeniyle CHP'nin halkın beklentilerine cevap vermesi mümkün gözükmemektedir. Bu şartlar altında CHP'yi yöneten zümreye boyun eğmek, zaman ve enerji kaybıdır.

CHP çatısı altında birlikte çalışma fırsatı bulduğum il ve ilçe başkanlarına, üstlendiğim her görevde beni bağrına basan CHP üye ve yurttaşlara, çabalarıma verdikleri kattıklar için çok teşekkür ediyorum."

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CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa etti! İnce'nin partisine başkan oldu...
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