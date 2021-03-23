Emine Erdoğan himayesindeki Sıfır Atık Projesi’ne BM ödülü

EmineErdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye'nin ilk kez vereceği 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi tarafından Emine Erdoğan'a 25 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek törende takdim edilecek. Proje ile 2017-2020 döneminde 397 milyon ton hammadde, 315 milyon kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrol tasarrufu sağlandı. Bu dönemde, 17 milyon ton kullanılabilir atık toplandı, 2 milyar ton sera gazı salımı önlendi, 209 milyon ağaç kurtarıldı. Böylece 17 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi.Bu arada Emine Erdoğan, Dünya Su Günü mesajında da tasarruf çağrısında bulundu. Erdoğan, "Kişi başına düşen su miktarı gün geçtikçe azalıyor. Dünyanın birçok yerinde olağan kabul edilen bir bardak temiz su, Afrikalı bir annenin yegâne duası olabiliyor. İsraf ettiğimiz her damlanın, yaşam mücadelesi veren insanların hayatını daha da zorlaştırdığını unutmayalım" dedi.