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Giriş Tarihi: 23.3.2021

FETÖ’cü albay tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’cü albay tutuklandı
FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla arandığı sırada Ankara'da saklandığı evde yakalanan eski istihbaratçı Albay Arif Yekebaş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2018'de hakkında yakalama kararı çıkartılan firari Arif Yekebaş, 18 Mart'ta Bahçelievler mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda uzun yıllar görev yaptığı öğrenilen şüpheli Yekebaş, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, dün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Yekebaş, savcılık sorgusunun adından tutuklanması istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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FETÖ’cü albay tutuklandı
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