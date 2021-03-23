İETT’de yeni düzen! Kilometre bazlı gizli zam tarifeleri

İstanbul'da ulaşımı ucuzlatma ve kolaylaştırma vaadinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Kayaşehir-Eminönü hattını tek biletten çift bilet ücretine yükseltti. İBB meclisi Mart ayı oturumunda konuşan İBB Meclis üyesi Hayriye Çiçek konuyla alakalı başkanlık makamına soru önergesi verdi. Çiçek mecliste yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:



Bilindiği üzere Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi KİPTAŞ ve TOKİ tarafından inşa edilen, çekilişe bile girmek için hane halkının gelirinin belli bir seviyenin altında olması gereken alt gelir grubundaki hemşerilerimizin yaşadığı bir yerleşim yeridir. İETT'nin internet sitesindeki 11 Şubat tarihli açıklamaya göre Başakşehir ilçesi sakinlerine hizmet veren 79E Kayaşehir-Eminönü hatlı otobüsün ücreti daha önce 1 bilet iken belirtilen tarihte artırılmak suretle 2 tam bilete çıkarılmıştır. Bu suretle;



*Seçim vaatleriniz gereği meclisimizin de kararıyla 4 yaşına kadar çocuğu olan annelere İETT hizmetlerinde ücretsiz yararlanırken o anne ve çocuğun rızkını kazanmak için seyahat eden ve her gün işine gidip gelmek zorunda olan babadan 2 tam bilet tahsil etmeyi tutarlı buluyor musunuz?

*Bu uygulamayı Sosyal Demokrat olduğu iddiasında olan bir partinin belediye başkanı olarak sosyal demokrasiyle nasıl bağdaştırıyorsunuz?

*Yine seçim vaatleriniz gereği meclisimizce öğrenci toplu taşıma ücretlerinde ciddi indirim yapılmıştır. Öğrencilerden aylık 14 tam ücret alırken o öğrencileri okutmak için alın teri döken ebeveynlerden sadece işe gidip gelebilmek için günde tam 4 tam bilet ücreti almayı nasıl izah ediyorsunuz?

*İdarenizin teklifi üzerine İETT, Otobüs A.Ş ve Halk Otobüslerinde sübvansiyonu meclisimiz tarafından karara bağlanmıştır. Yaklaşık olarak İETT bütçesinin yüzde 10'u kadar parayı sübvansiyon olarak harcarken çoğu düşük ücretle çalışan hemşehrilerimizden hem de bu pandemi döneminde 2 bilet ücreti alınması kararını CHP'li meclis üyelerimizle de paylaştınız mı? onların onayını da aldınız mı?



*Gizli zam anlamına gelen bu uygulama bir başlangıç mıdır? Önümüzdeki günlerde İETT hatlarında mesafeye bağlı çift bilet uygulamaya geçilecek midir?



30 HAT İPTAL EDİLDİ



Öte yandan Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "Toplu taşıma araçlarında yüzde 50 oranında yolcu taşınsın" talimatı verilirken, İETT ya otobüslerin sefer sayılarını düşürdü ve 144K, 76BT, 76GM, 76SM, 92A, HT19, HT2, MK19, MK21, MR41, 33D, 36S, 38H, 55EY, MK51, MR35, ST36, 25G, 25S1, 26B, 29T, 37 hatlarını iptal etmişti.