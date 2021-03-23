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Haberler Gündem Haberleri ‘Namaz ve abdest iddiası FETÖ’cü bir yöntem’
Giriş Tarihi: 23.3.2021

‘Namaz ve abdest iddiası FETÖ’cü bir yöntem’

ANKARA
‘Namaz ve abdest iddiası FETÖ’cü bir yöntem’
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de 1300'e yakın dokunulmazlık dosyası olduğunu belirterek, "Bu çok yüksek bir sayı. Türkiye açısından vahim bir tablo" dedi. Şentop, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınmasıyla ilgili "Savcılıktan gelen talimatı görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir" değerlendirmesinde bulunurken, Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiaları üzerine ise şunları kaydetti: "Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum."
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‘Namaz ve abdest iddiası FETÖ’cü bir yöntem’
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