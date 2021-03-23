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Giriş Tarihi: 23.3.2021 18:53 Son Güncelleme: 23.3.2021 19:06

! Bakan Soylu, FETÖ'ye yönelik operasyonların bilançosunu duyurdu

Son dakika! Bakan Soylu, FETÖ'ye yönelik operasyonların bilançosunu duyurdu

haberi: İçişleri Bakanı Süleyman , 15 Temmuz 2016'dan bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere kadar çekildi. Kaçak sigaranın tamamına yakını PKK'ya akan paraydı." açıklamasında bulundu.

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIN BİLANÇOSU

FETÖ'ye yönelik operasyonların bilançosunu da açıklayan Bakan Soylu, "Sadece KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı." ifadelerini kullandı.

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Son dakika! Bakan Soylu, FETÖ'ye yönelik operasyonların bilançosunu duyurdu
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