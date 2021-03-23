Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu: İşte vaka sayısının en az ve en çok arttığı iller...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışının görüldüğü illeri ve en az vaka artışının görüldüğü illeri sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada illeri tek tek sıralayarak uyarıda bulundu. İşte son dakika açıklamasının tüm detayları...
BAKAN KOCA DUYURDU: İŞTE O İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir.
BAKAN KOCA HARİTAYI PAYLAŞMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mart tarihinde 13-19 Mart il il vaka sayısını gösteren bir harita paylaşmıştı. Mutasyon sonrası illerde büyük artış olduğu görülmüştü. Yeni renk haritasının Kabine toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.
TÜRKİYE GENELİ 22 MART VAKA TABLOSU
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, hasta sayısı 981 oldu.
Son 24 saatte 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.
Test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338, vefat sayısı 30 bin 178, ağır hasta sayısı 1644 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.