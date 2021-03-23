Yerli aşının mimarı Cumhurbaşkanı'nın ekip arkadaşı

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Dr. Osman Coşkun, akademisyen kimliği ile katıldığı Türk siyasetinde AK Parti Yozgat milletvekili olarak ilk adımı atarken, yürüttüğü başarılı görevlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ekibinde yer aldı. Milletvekilliği görevinin ardından batık bir şirketi kara geçiren Coşkun, bu süreçte AK Parti AR-Ge Başkan Yardımcısı olarak partinin en sevilen ve katılımcı kitlesine ulaşan 'Siyaset Akademisi' projesini AK Parti'ye kazandırdı. Bu proje 81 ilde 100 binin üzerinde katılımcı ile halan devam ediyor.



TÜRKİYE MİLLETVEKİLİ PROFİLİ



AK Parti 23'üncü dönem milletvekili seçilir seçilmez tek başına Yozgat'ın değil Türkiye'nin milletvekili olduğunu açıklayan Dr. Coşkun, bu profil ile cep telefonu numarasını halka ilan ederek bir ilki gerçekleştirdi.



Bir akademisyen olarak Coşkun'un Türk siyasetindeki serüveni batık bir şirketin genel müdürlüğü ile devam etti. Burada kısa sürede şirketi kara geçiren Coşkun, başta eğitim olmak üzere çok sayıda sosyal sorumluluk projesinin altına imza attı.





SİYASET AKADEMİSİNİN MİMARI



Coşkun, AK Parti AR-GE Başkan Yardımcılı görevine getirilmesinin arından 'Siyaset Akademisi' programını başlatarak, Türk siyasetine farklı bir bakış açısı getirdi. Proje 81 ilde 100 binin üzerinde katılımcı ile halen devam ediyor.



CUMHURBAŞKANININ POLİTİKA KURULLARINDA YER ALDI



Hayata geçirdiği projeler ve başarılı çalışmalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dikkatini çeken Dr. Osman Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sistemi'nin politika kurullarında yer alan üyelerden birisi oldu.





YERLİ AŞIDA ÖNCÜ İSİMLERDEN BİRİSİ OLDU



Kurul üyeliği görevinde ülkemizin gelecek bilim, teknoloji politikalarını belirlemekle birlikte ülkenin gençleri ile iş dünyasını bir araya getiren Coşkun, Türkiye'de korona virüsle mücadelede yerli aşı çalışmasını yürüten ekibin de başında yer aldu. Coşkun'un ekibi kısa bir süre önce en yüksek oranda sonuç veren test kitini geliştirerek ülkemize kazandırdı.