AK Parti Kongresi ne zaman saat kaçta yapılacak? 7. Olağan AK Parti Büyük Kongresi önemli değişikliklerle geliyor! Kongre başladı!

KONGRE'NİN KİLOMETRE TAŞLARI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin yarın yapılacak 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin bir soru üzerine Ünal, kongrede "Türkiye için güven ve istikrar" diyeceklerini belirtti.

Türkiye'de, 1960 ile 2002 yılları arasında 39 hükümetin değiştiğini hatırlatan Ünal, kongrede seçilecek kadroların, Türkiye'yi siyasal olarak 2023'e taşıyacak kadrolar olacağını söyledi.

Kulislerde, "tecrübeli isimlerin daha çok parti yönetimine alınacağının" konuşulduğunun belirtilmesi üzerine Ünal, AK Parti'nin, toplumsal talep ve ihtiyaçlara göre kendisini yenileyen bir yapısının bulunduğunu anlattı.

Mahir Ünal, "Şu anda karşımızda, girdiği hiçbir seçimi kazanamamış ve bu hiçbir seçimi kazanamamanın getirdiği psikolojiyle adeta ruh sağlığı bozulmuş bir muhalefet var. Ama diğer taraftan Türkiye'yi taşıyan ve her geçen gün deneyimini, tecrübesini artıran ve kendi kadrolarını da bu anlamda daha deneyimli, tecrübeli hale getiren bir AK Parti var." diye konuştu.