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Haberler Gündem Haberleri AK Parti Kongresi ne zaman saat kaçta yapılacak? 7. Olağan AK Parti Büyük Kongresi önemli değişikliklerle geliyor! Kongre başladı!
Giriş Tarihi: 24.3.2021 10:22 Son Güncelleme: 24.3.2021 10:22

ne zaman saat kaçta yapılacak? 7. Olağan AK Parti Büyük Kongresi önemli değişikliklerle geliyor! Kongre başladı!

AK Parti Kongresi ne zaman saat kaçta yapılacak? 7. Olağan AK Parti Kongresi önemli değişikliklerle geliyor! İşte, kongre saati

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için geri sayım sona erdi. 'nin üst yönetimlerinin belirleneceği ve 'ın tek aday olarak yeniden Genel Başkan seçileceği kongre, pek çok sürprize de gebe olabilir. Bilindiği üzere kabine değişikliği beklentisi, AK Parti kongresine ilgiyi artırdı. Bu nedenle de ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusu pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. AK Parti programına göre, 7. Olağan AK Parti Kongresi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 12 siyasi partiye gönderilen davetin ardından, başta MHP olmak üzere çok sayıda siyasi parti temsilcisinin de büyük kongreye katılması bekleniyor. 2023 manifestosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yine AK Parti kongresinde açıklanacak. Bu nedenle de gözler AK parti kongresi saatine ve detaylarına çevrildi. Parti programına göre, AK Part kongresi ne zaman? İşte, pek çok ismin değişeceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunacağı kongre hakkında merak edilenler...

AK PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN?

AK Parti 7. Olağan Kongresi saat 10.00'da başlayacak

AK Parti Kongresi ne zaman saat kaçta yapılacak? 7. Olağan AK Parti Kongresi önemli değişikliklerle geliyor! İşte, kongre saati

KONGRE'NİN KİLOMETRE TAŞLARI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin yarın yapılacak 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin bir soru üzerine Ünal, kongrede "Türkiye için güven ve istikrar" diyeceklerini belirtti.

Türkiye'de, 1960 ile 2002 yılları arasında 39 hükümetin değiştiğini hatırlatan Ünal, kongrede seçilecek kadroların, Türkiye'yi siyasal olarak 2023'e taşıyacak kadrolar olacağını söyledi.

Kulislerde, "tecrübeli isimlerin daha çok parti yönetimine alınacağının" konuşulduğunun belirtilmesi üzerine Ünal, AK Parti'nin, toplumsal talep ve ihtiyaçlara göre kendisini yenileyen bir yapısının bulunduğunu anlattı.

Mahir Ünal, "Şu anda karşımızda, girdiği hiçbir seçimi kazanamamış ve bu hiçbir seçimi kazanamamanın getirdiği psikolojiyle adeta ruh sağlığı bozulmuş bir muhalefet var. Ama diğer taraftan Türkiye'yi taşıyan ve her geçen gün deneyimini, tecrübesini artıran ve kendi kadrolarını da bu anlamda daha deneyimli, tecrübeli hale getiren bir AK Parti var." diye konuştu.

AK Parti Kongresi ne zaman saat kaçta yapılacak? 7. Olağan AK Parti Kongresi önemli değişikliklerle geliyor! İşte, kongre saati
BAŞKENTTE, AK PARTİ KONGRESİ DOLAYISIYLA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yarın düzenlenecek kongre nedeniyle bu akşam saat 21.00'den program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.
AK Parti Kongresi ne zaman saat kaçta yapılacak? 7. Olağan AK Parti Kongresi önemli değişikliklerle geliyor! İşte, kongre saati

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AK Parti Kongresi ne zaman saat kaçta yapılacak? 7. Olağan AK Parti Büyük Kongresi önemli değişikliklerle geliyor! Kongre başladı!
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