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Haberler Gündem Haberleri AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! 2021 AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üye isimleri listesi
Giriş Tarihi: 24.3.2021 13:37 Son Güncelleme: 24.3.2021 14:09

MKYK üyeleri belli oldu! 2021 (MKYK) üye isimleri listesi

AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! 2021 AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu MKYK üye isimleri listesi

kongresinden gelen son dakika haberine göre MKYK listesi belli oldu. 'ın Yürütme Kurulu ve Genel Başkan Yardımcıları'nı seçeceği Merkez Karar Yönetim Kurulu, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde açıklandı. AK Parti MKYK listesi, kongrenin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. MKYK listesinde öne çıkan isimler arasında , , ve yer alıyor. İşte, AK Parti MKYK üyeleri isim listesi...

7. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi. 'ın konuşmasıyla noktalanan konuşma bölümünün ardından delegeler oy kullanıyor. 2023'e AK Parti'yi taşıyacak isimler de yavaş yavaş belli oluyor. İlk olarak, MYK üyelerinin yani AK Parti Genel Başkan Yardımcıları'nın içinden seçileceği MKYK açıklandı. 2021 AK Parti MKYK listesi içerisinde köklü değişiklikler ve yeni bir 2023 vizyonu yer alıyor. Dikkat çeken isimlerin açıklanması sonrası "AK Parti MKYK isim listesi belli oldu mu, kimler MKYK'da yer aldı" sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

AK PARTİ MKYK ÜYELERİ BELLİ OLDU!

AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! 2021 AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu MKYK üye isimleri listesi

A TAKIM'DA KİLİT İSİMLER

7. Olağan Büyük Kongresinde A Takımı belli oldu.

Listede yer alan isimlerden bazıları şunlar:

AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Bayram Şenocak

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık

Cihannüma Derneği Başkanı

AK Parti eski Mardin Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya eski Başkanı Sevgi Yiğit

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı

TÜMSİAD eski Genel Başkanı Dr. Hasan Sert

AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! 2021 AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu MKYK üye isimleri listesi

Anayasa Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin

Avukat Mücahid Birinci

Bingöl eski Milletvekili, Şebnem Koçakelçi

Avukat Türkislam Karakoç

AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş

AK PARTİ Batman İl Genel Meclis Üyesi Şaziye Gündüz

AK Parti'de görev alacak yeni isimlerin tamamı şu şekilde:

AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! 2021 AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu MKYK üye isimleri listesi

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AK PARTİ MKYK ÜYE SAYISI DEĞİŞTİ!

, eşi Emine Erdoğan ile birlikte partisinin 7'nci Olağan Büyük Kongresi için Ankara Spor Salonuna geldi. Erdoğan, otobüsün üzerinden dışarıda bekleyen partilileri selamlayarak hitap etti. Erdoğan, "Sizleri böyle anlamlı bir buluşmada, kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum.

AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! 2021 AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu MKYK üye isimleri listesi

Kurulduğumuzdan bu yana üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir siyasi parti yok. Hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle, yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle bunun dışında da ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. Türkiye'de zaten yok.

AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! 2021 AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu MKYK üye isimleri listesi

Önünüzde 2023 var. Hazır mıyız 2023'e? Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik değil 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz. 'Yedek' diye bir ifade var 35 kişi. Onlar yedek olarak kalmayacak, onlar da aynen asıl üyeler gibi çalışacaklar. İnşallah yakın zamanda koronavirüs belasından kurtulduktan sonra Diyarbakır'a gideceğiz.

AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! 2021 AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu MKYK üye isimleri listesi

Gözü yaşlı analarımızı bizzat yerinde ziyaret edeceğiz" dedi. Erdoğan konuşmasının ardından salona geçti.

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AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! 2021 AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üye isimleri listesi
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