AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! 2021 AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üye isimleri listesi

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla noktalanan konuşma bölümünün ardından delegeler oy kullanıyor. 2023'e AK Parti'yi taşıyacak isimler de yavaş yavaş belli oluyor. İlk olarak, MYK üyelerinin yani AK Parti Genel Başkan Yardımcıları'nın içinden seçileceği MKYK açıklandı. 2021 AK Parti MKYK listesi içerisinde köklü değişiklikler ve yeni bir 2023 vizyonu yer alıyor. Dikkat çeken isimlerin açıklanması sonrası "AK Parti MKYK isim listesi belli oldu mu, kimler MKYK'da yer aldı" sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.
AK PARTİ MKYK ÜYELERİ BELLİ OLDU!
A TAKIM'DA KİLİT İSİMLER
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde A Takımı belli oldu.
Listede yer alan isimlerden bazıları şunlar:
AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Bayram Şenocak
AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık
Cihannüma Derneği Başkanı Mustafa Şen
AK Parti eski Mardin Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya eski Başkanı Sevgi Yiğit
AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı
TÜMSİAD eski Genel Başkanı Dr. Hasan Sert
Anayasa Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin
Avukat Mücahid Birinci
AK Parti Bingöl eski Milletvekili, Şebnem Koçakelçi
Avukat Türkislam Karakoç
AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş
AK PARTİ Batman İl Genel Meclis Üyesi Şaziye Gündüz
AK Parti'de görev alacak yeni isimlerin tamamı şu şekilde:
.
AK PARTİ MKYK ÜYE SAYISI DEĞİŞTİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte partisinin 7'nci Olağan Büyük Kongresi için Ankara Spor Salonuna geldi. Erdoğan, otobüsün üzerinden dışarıda bekleyen partilileri selamlayarak hitap etti. Erdoğan, "Sizleri böyle anlamlı bir buluşmada, kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum.
Kurulduğumuzdan bu yana üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir siyasi parti yok. Hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle, yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle bunun dışında da ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. Türkiye'de zaten yok.
Önünüzde 2023 var. Hazır mıyız 2023'e? Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik değil 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz. 'Yedek' diye bir ifade var 35 kişi. Onlar yedek olarak kalmayacak, onlar da aynen asıl üyeler gibi çalışacaklar. İnşallah yakın zamanda koronavirüs belasından kurtulduktan sonra Diyarbakır'a gideceğiz.