AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! 2021 AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üye isimleri listesi

Önünüzde 2023 var. Hazır mıyız 2023'e? Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik değil 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz. 'Yedek' diye bir ifade var 35 kişi. Onlar yedek olarak kalmayacak, onlar da aynen asıl üyeler gibi çalışacaklar. İnşallah yakın zamanda koronavirüs belasından kurtulduktan sonra Diyarbakır'a gideceğiz.