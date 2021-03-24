AK Parti MKYK'ya seçilen Metin Külünk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan kongreye yoğun bir katılım olurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 saatlik bir konuşması oldu. Erdoğan'ın konuşması ile beraber AK Parti MKYK listesi de açıklandı. AK Parti MKYK listesinde yer alan isimlerden birisi de Metin Külünk oldu. Çok uzun yıllardır siyasetin içerisinde olan Metin Külünk, AK Parti'nin de tanınmış simalarından birisi. İşte, Metin Külünk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları

METİN KÜLÜNK KİMDİR?

16 Aralık 1960'ta Rize Güneysu'da doğdu. Baba adı Muhammet, anne adı Şaziment'tir.

İnşaat Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Milli Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliği, Akıncılar Teşkilatı, Milli Selamet Partisi İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyeliği, AK PARTİ İstanbul İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı, İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yayımlanmış 5 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Külünk, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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