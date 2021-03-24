Darbe girişimi hukuk sisteminde en ağır suç

Anayasa Mahkemesi Gezi olaylarıyla ilgili Osman Kavala'nın başvurusunun reddedilmesine ilişkin gerekçeli kararını tamamladı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan gerekçeli kararda, soruşturma veya kovuşturma sürecinin yürütülmesinde bir özensizliğin tespit edilmediği belirtilirken, 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantılı olarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmenin hukuk sisteminde en ağır suçlar arasında yer aldığına dikkat çekildi. Kararda Kavala'nın yaklaşık 2 yıl 10 aylık tutukluluk süresinin makul olduğu kaydedildi. Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklu yargılanan Osman Kavala, somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etmiş ve tahliyesine karar verilmişti. Aynı gün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Kavala hakkında ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklama kararı verilmişti. ANKARA