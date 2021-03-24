Fatma Betül Sayan Kaya kimdir, kaç yaşında? AK Parti MKYK'ya seçilen Fatma Betül Sayan Kaya aslen nereli?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan kongreye yoğun bir katılım olurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 saatlik bir konuşması oldu. Erdoğan'ın konuşması ile beraber AK Parti MKYK listesi de açıklandı. AK Parti MKYK listesinde yer alan isimlerden birisi de Fatma Betül Sayan Kaya oldu. Uzun bir süredir siyasetin içerisinde yer alan Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin de tanınmış simalarından birisi. İşte, Fatma Betül Sayan Kaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları

FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

Elektrik-Elektronik Mühendisi, Tıp Doktoru; Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden şeref derecesi ile mezun oldu. New York Üniversitesinde meme kanserinin termal görüntülenmesi konusunda yüksek lisans yaptı.