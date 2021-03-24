Fatma Betül Sayan Kaya kimdir, kaç yaşında? AK Parti MKYK'ya seçilen Fatma Betül Sayan Kaya aslen nereli?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan kongreye yoğun bir katılım olurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 saatlik bir konuşması oldu. Erdoğan'ın konuşması ile beraber AK Parti MKYK listesi de açıklandı. AK Parti MKYK listesinde yer alan isimlerden birisi de Fatma Betül Sayan Kaya oldu. Uzun bir süredir siyasetin içerisinde yer alan Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin de tanınmış simalarından birisi. İşte, Fatma Betül Sayan Kaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Tıp Doktoru; Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden şeref derecesi ile mezun oldu. New York Üniversitesinde meme kanserinin termal görüntülenmesi konusunda yüksek lisans yaptı.
AK PARTİ İstanbul İl Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı, AK PARTİ İstanbul İl Tanıtım Medya Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ 5. Olağan Kongresiyle Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. 13 Eylül 2015 tarihinde AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 25 Kasım 2015 tarihli MYK değişikliği itibarıyla AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 65. Hükûmette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev aldı.
Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Sayan Kaya, evli ve 2 çocuk annesidir.