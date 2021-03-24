Kadına şiddete karşı sıfır toleransla yola devam

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, AK Parti'nin "güçlü kadın güçlü Türkiye" sloganı ve "kadına şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ettiğini, Anayasa başta olmak üzere kadınlara yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini söyledi. Aksal, "Bizim görevimiz kadına şiddeti önlemek. Bunu yapmak için Avrupa Konseyi'ne söz vermeye ihtiyacımız yok. İstanbul Sözleşmesi var ya da yok, biz kadın hakları için mücadele ediyoruz" dedi. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Aksal, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmaların bir süredir devam ettiğini, AK Parti'nin de gerekli değerlendirmeleri yaptığını söyleyerek "Kadına şiddete sıfır tolerans ilkesi ile mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Kadınların haklarının elinden alındığını söyleyenler var. Biz Türk kadını için çok büyük mücadele verdik, siz önce kendi partinizde taciz ve tecavüze uğrayan kadınların hakkını savunun" diye konuştu. ANKARA