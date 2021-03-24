Son dakika: Meral Kaplan’ın boşanma davasında yeni skandal! Sesler yükseldi duruşma yarıda kesildi...

Ünlü oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kanioğlu 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2015 yılında kızları Eda'yı kucağına almıştı. Kaplan ve Kanioğlu, şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.
BOŞANMA DAVASI AÇILDI
Kaplan 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Kaplan, boşanmak için Erhan Kiani'den 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Buna karşılık iş insanı karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan'dan 1 milyon lira manevi tazminat ve 50 bin lira maddi tazminat istemişti.
REDDİ HAKİM TALEBİ
Kıbrıslı iş adamı Erhan Kiani ile karşılıklı boşanma davaları yaklaşık 4 yıldır süren Meral Kaplan, aleyhinde tanıklık yapan iki muhabirin ifadeleri üzerine duruşma salonunda sinir krizleri geçirmişti. Reddi hakim talebinde bulunan Kaplan, duruşma salonu önünde de uzun süre gözyaşı dökmüştü. Reddi hakim talebi reddedilmiş ve dava kaldığı yerden devam etmişti.
VELAYET TALEBİNE RET
Çalkantılı süren boşanma davasında kızlarının velayeti anne Meral Kaplan'da bulunuyordu. Baba Erhan Kanioğlu velayeti almak için mahkemeye talepte bulunmuştu. Mahkeme, Erhan Kanioğlu'nun talebini değerlendirdi. Mahkeme, kızlarının velayetinin Kaplan'da kalmasının devamına Kanioğlu'nun talebinin reddedilmesine karar vermişti.
YENİ BİR DAVA EKLENDİ
Geçtiğimiz günlerde iddiaya göre Kaplan, geçen yıl 31 Ağustos tarihinde eşinin çalıştığı Beşiktaş'taki iş yerine gitmişti. Çift burada aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında Meral Kaplan, eşini "... onun bunun çocuğu, seni bitiririm" diye tehdit etmişti, ardından da saldırmıştı . Darp edilen Erhan Kanioğlu, polisi arayarak yardım istedi, sonra da boşanma aşamasında olduğu eşinden şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp'a sevk edilen Kanioğlu'nun tırnakla hafif şekilde yaralandığına dair rapor verilmişti. Bunun üzerine Kaplan hakkında hakaret, tehdit, eşi basit yaralama suçlarından dava açılmıştı.
'BANA ENGELLİ DEDİLER'
Çekilmeli devam eden boşanma davası bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Meral Kaplan, Erhan Kanioğlu ve vekilleri katılım sağladı. Duruşma esnasında taraflar arasında tartışma yaşandı. Mahkeme esnasında karşı tarafın Meral Kaplan'a engelli dediği iddia edildi. Duruşma yaşanan tartışma dolayısıyla yarıda kesildi. Dışarıya çıkarılan Meral Kaplan, kendisine engelli dendiğini ve şikayetçi olacağını dile getirdi.