Son dakika: Meral Kaplan’ın boşanma davasında yeni skandal! Sesler yükseldi duruşma yarıda kesildi...

Ünlü oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kanioğlu 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2015 yılında kızları Eda'yı kucağına almıştı. Kaplan ve Kanioğlu, şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.

BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Kaplan 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Kaplan, boşanmak için Erhan Kiani'den 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Buna karşılık iş insanı karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan'dan 1 milyon lira manevi tazminat ve 50 bin lira maddi tazminat istemişti.