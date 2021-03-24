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Giriş Tarihi: 24.3.2021 14:56 Son Güncelleme: 24.3.2021 14:56

kimdir ve kaç yaşında? MKYK'ya seçilen Mücahit Birinci aslen nereli? İşte hayatı

Mücahit Birinci kimdir ve kaç yaşında? AK Parti MKYK'ya seçilen Mücahit Birinci aslen nereli? İşte hayatı

'nin büyük kongresi bugün tamamlandı. Kongrede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de açıklandı. MKYK listesinde de yer aldı. Bu gelişme ile beraber, Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında ve nereli soruların yanıtları merak konusu oldu. Mücahit Birinci, 1974 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan kongreye yoğun bir katılım olurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 saatlik bir konuşması oldu. Erdoğan'ın konuşması ile beraber AK Parti MKYK listesi de açıklandı. AK Parti MKYK listesinde yer alan isimlerden birisi de Mücahit Birinci oldu. İşte, Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları...

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

1974'te Rize'de doğdu. Mücahit Birinci, Yavuz Bahadıroğlu'nun oğludur.

İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamladı. 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Mücahit Birinci kimdir ve kaç yaşında? AK Parti MKYK'ya seçilen Mücahit Birinci aslen nereli? İşte hayatı
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