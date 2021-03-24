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Giriş Tarihi: 24.3.2021 14:02 Son Güncelleme: 24.3.2021 14:25

kimdir? MKYK üyesi seçilen Mustafa Şen'in hayatı: Nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?

Mustafa Şen kimdir? AK Parti MKYK üyesi seçilen Mustafa Şen'in hayatı: Nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?

MKYK üyeliğine seçildi! AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi tamamlandı. Kongrenin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı ve Başkanı , MKYK üyelerini akşam saatlerinde 'nde toplantıya çağırdı. AK Parti MKYK üyeleri arasında, Başkanı Mustafa Şen de yer alıyor. MKYK listesinin açıklanamasının ardından pek çok vatandaş, yeni isimler hakkında bilgiler araştırmaya başladı ve merak edilen sorular arasında "Mustafa Şen kimdir, nereli ve kaç yaşında?" soruları da yer alıyor. AK Parti MKYK üyesi Mustafa Şen kimdir, mesleği nedir? İşte, MKYK üyesi Mustafa Şen biyografisi...

MKYK yani Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeleri isim listesi tam haliyle açıklandı. Gözler, bu MKYK listesinin ardından MYK listesine çevrilirken, yeni görev alan isimler hakkında pek çok vatandaş araştırma yapıyor. Yeni AK Parti MKYK üyeleri arasında de yer alıyor. Bugüne kadar pek çok akademik çalışmada yer alan, sivil toplum kuruluşunda görev alan ve son olarak Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Şen'in hayatı hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır. İşte, Mustafa Şen kimdir sorusunun yanıtı ve hakkında merak edilen bilgiler...

MUSTAFA ŞEN BİYOGRAFİSİ

1966 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Trabzon Fatih Lisesi'ni bitirdi.Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okurken Tarih Bölümü'ne geçiş yapıp 1995'tde mezun oldu.

Mustafa Şen kimdir? AK Parti MKYK üyesi seçilen Mustafa Şen'in hayatı: Nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?

Ardından Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuş ancak aday olarak gösterilmemiştir.

Mustafa Şen kimdir? AK Parti MKYK üyesi seçilen Mustafa Şen'in hayatı: Nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?

Pek çok sivil toplum kuruluşunda görev alan 'in, 7 kitabı bulunmaktadır. 24 Mart tarihinde MKYK üyesi seçilen Şen, halihazırda Başkanlığı görevini yürütmektedir. Mustafa Şen, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Mustafa Şen kimdir? AK Parti MKYK üyesi seçilen Mustafa Şen'in hayatı: Nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?
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