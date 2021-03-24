Mustafa Şen kimdir? AK Parti MKYK üyesi seçilen Mustafa Şen'in hayatı: Nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?

AK Parti MKYK yani Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeleri isim listesi tam haliyle açıklandı. Gözler, bu MKYK listesinin ardından MYK listesine çevrilirken, yeni görev alan isimler hakkında pek çok vatandaş araştırma yapıyor. Yeni AK Parti MKYK üyeleri arasında Mustafa Şen de yer alıyor. Bugüne kadar pek çok akademik çalışmada yer alan, sivil toplum kuruluşunda görev alan ve son olarak Cihannüma Derneği Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Şen'in hayatı hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır. İşte, Mustafa Şen kimdir sorusunun yanıtı ve hakkında merak edilen bilgiler...
MUSTAFA ŞEN BİYOGRAFİSİ
1966 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Trabzon Fatih Lisesi'ni bitirdi.Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okurken Tarih Bölümü'ne geçiş yapıp 1995'tde mezun oldu.
Ardından Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuş ancak aday olarak gösterilmemiştir.
Pek çok sivil toplum kuruluşunda görev alan Mustafa Şen'in, 7 kitabı bulunmaktadır. 24 Mart tarihinde AK Parti MKYK üyesi seçilen Şen, halihazırda Cihannüma Derneği Başkanlığı görevini yürütmektedir. Mustafa Şen, evli ve 3 çocuk babasıdır.