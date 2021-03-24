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Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:09

kutlamalarında terör propagandası: 25 gözaltı, 4 tutuklama

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Nevruz kutlamalarında terör propagandası: 25 gözaltı, 4 tutuklama

'daki kutlamalarında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalandı.

Batman'da HDP öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapıldığı alanda PKK/KCK Silahlı terör örgütü bayrağını simgeleyen bez parçaları, pankart, flama ile PKK/KCK propagandası yapan ve sloganlar atıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetleri ve Nevruz kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilen şahıslara karşı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca 3'ü hakkında yurtdışına çıkış yasağı, 8'i hakkında Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılırken 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Nevruz kutlamaları esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü bayrağını simgeleyen bez parçaları, pankart, flama gibi materyallerle PKK/KCK propagandası yapan ve slogan atan toplam 10 şahıs yakalanıp gözaltına alınarak haklarında gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.

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Nevruz kutlamalarında terör propagandası: 25 gözaltı, 4 tutuklama
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