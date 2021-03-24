Prof. Dr. Turgut Zileli vefat etti

Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doktorlarından Prof. Dr. Turgut Zileli (98) çoklu organ yetmezliği sonucu önceki akşam hayatını kaybetti. Türk nöroloji camiasında 'hocaların hocası' olarak anılan Zileli, yaklaşık 3 aydır Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Türk Nöroloji Derneği, Zileli'nin Türkiye'de nörolojinin gelişiminde çok değerli katkıları ve emeği olduğunu bildirdi. Zileli bugün ikindi namazı sonrası Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. DHA