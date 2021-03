Sağlık Müdürü uyardı: Rehavete kapılmayalım

Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi ve Hürriyet Caddesinde insan yoğunluğunun önüne geçilmesi ve hızlı bulaş riskini önlemek amacıyla HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulamasının yapılması kararı aldı. Kararın ardından sözkonusu caddelerde HES kodu uygulaması uygulaması başlatıldı.

"REHAVETE KAPILMAYALIM"

Öte yandan Elazığ İl Sağlık müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, yeniden tırmanışa geçen COVİD-19 salgınına karşı vatandaşları uyararak, pandemiden korunmanın temel kuralı olan Maske, Mesafe ve temizliği elden bırakmamalarını istedi.

Uygulamaya konulan kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte vatandaşlarda rehavet oluştuğunu vurgulayan Prof. Dr. Polat, " Bilindiği üzere tüm ülkede hissedilen iyileşmeye bağlı mart ayında ülkemizde kontrollü normalleşme dönemine geçildi. Bu uygulama kapsamında tüm ülkenin risk haritası çıkarıldı. Mart ayı başında ilimiz sarı renk ile orta risk konumundaydı. Ancak geldiğimiz noktada vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak şu an turuncu renk ile açıklanan yüksek riskli iller arasında yer almaktayız. Bu durumun en önemli nedeni rehavet ve her şeyin iyiye gittiği algısıdır. Kontrolsüz bir gevşemeyi her alanda gözlemliyoruz. Oysa salgın devam ediyor. Daha önce yapılan hatalardan ders alarak tedbirlere harfiyen uymalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Elde edilen bir başarı ortadayken bunu kaybetmek ve başa dönmek hepimiz için acı sonuçlar doğuracaktır. Ülke olarak çok rahat aşıya ulaşım süreci yaşıyoruz. Vatandaşın ayağına giderek aşı yapıyoruz. Aşı sırası geldiği halde sağlık kurumlarına gitmek istemeyen ya da randevu alamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için Öğretmen Evi önünde COVİD-19 Aşı Çadırı kurduk. Aşı avantajından faydalanmak için biraz daha sabretmeliyiz" dedi.

YENİ TEDBİRLER GELEBİLİR

Dikkat edilmediği takdirde yeni tedbirlerin gelebileceğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit POLAT " Günlük yaşamda yakınlarımız ve dostlarımız ile görüşmeyi asgari düzeyde tutmalı, kalabalık ve kapalı ortamlarda zorunlu olmadıkça vakit geçirmemeliyiz. Aile ve ev içi ziyaretlerde bile maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymalıyız. Daha öncede defalarca değindiğimiz gibi bu kurallar aşıdan daha etkilidir. Halkımız, esnafımız ve çalışanlarımız ile birlikte toplumsal dayanışma ve işbirliği ile Bu salgını üstesinden gelebiliriz. Artık toplum olarak virüse karşı nasıl korunmamız gerektiğini biliyoruz. Çok iyi korunan hasta olmuyor. Kırgınlığı olan, kendini iyi hissetmeyen ve özellikle riskli gruplarda olan vatandaşlarımızın evden çıkmamaları gerekir. Burada vatandaşlara tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Sadece sağlıkçılar değil, hepimiz bu mücadelenin birer parçasıyız. Sağlıkçılar, sağlık tesislerine başvuran hastalar için canları pahasına her türlü fedakarlığa katlanırken, sizlerde maske, mesafe, hijyen ve sabırdan ödün vermeden fedakarlıkla bu mücadeleyi sürdürün " ifadelerini kullandı.