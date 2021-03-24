Siyasiler, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Erdoğan'a tebrik mesajlarını iletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Büyük Kongre'de 1428 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere birçok siyasi Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 7'nci Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.