Türkiye’nin özel sporcuları Tokyo olimpiyatlarına hazırlanıyor

Fransa'da düzenlenen Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6'sı altın 7 madalya kazanarak 32 puanla takım halinde Avrupa Şampiyonu olan altın kızlar dörtlüsü Tokyo Pralimpik Olimpiyatlarından altınla dönmenin hesabını yapıyor.

Tokyo Pralimpik Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Mihriban Korkmaz ile Esra Bayrak, İstiklal Marşının 100. Yıldönümünde İstiklal Marşını 6 kez okuttuklarını olimpiyattan ise ilk kez altın madalya alarak döneceklerini söylediler.





Fransa'da düzenlenen Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6'sı altın 7 madalya kazanarak 32 puanla takım halinde Avrupa Şampiyonu olan altın kızlar Esra Bayrak, Edanur Akın, Fatma Damla Altın ve Muhsine Gezer'den oluşan Türkiye Özel Sporcular Milli Takımı 32 puanla , Fransa ve Ukrayna'yı geride bırakarak Avrupa şampiyonu olmuştu. Esra Bayrak ise Avrupa şampiyonasının en değerli bayan atleti seçildi. Altın kızlar İstiklal Marşının 100. Yıldönümünde 6 defa asker selamı vererek istiklal marşını söylettiler. Pralimpik Branşlar sorumlusu Antrenör Aytunç Göz, özel sporcular olan altın kızların yüzde 70 ve altı öğrenme güçlüğü çeken özel sporcular olduğunu eğitimle birlikte başarılı sporcular haline geldiklerini söyledi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'ye başarı üstüne başarı kazandırıp İstiklal Marşını Fransa'da altı kez okutan altın kızların Tokyo Olimpiyatlarında danda altınla döneceklerine inandıklarını söyledi.





Samsunda aileleri ile birlikte yaşayarak Olimpiyata hazırlandıklarını belirten Aytunç Göz, "Fransa'da düzenlenen Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6 altın alarak 32 puanla takım halinde Avrupa Şampiyonu olan özel sporcularımız Fransa'ya gitmeden önce altın madalyalarla dönecekleri sözünü vermişlerdi. 6 altın madalya alarak İstiklal Marşımızın 100.yılında 6 kez istiklal marşımızı selama durarak okuttular. Şimdi Samsunda ailelerinin yanında 2020 Tokyo olimpiyatlarında Pralimpik oyunlarına hazırlanıyorlar. Esra Bayrak uzun atlamada ve Mihriban Korkmaz gülle atmada Türkiye'ye altın madalya getirmek için çalışıyorlar" dedi.



Fransa'dan Avrupa Şampiyonu olarak dönen Altın kızlardan Esra Bayrak, "Hedefimiz şimdi Tokyo olimpiyatlarından ilk kez ülkemize altın madalya kazandırmaktır. Madalyalarımızı şehitlerimiz için kazandık. Asker selamıyla hediye ettik. Şimdi hedefimiz ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize altın madalya kazandırarak dünyaya yeniden İstiklal Marşı'nı okutmak istiyoruz." dedi.