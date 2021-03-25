32 PKK’lı terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda en az 32 YPG/ PKK'lı terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi. Diğer taraftan Suriye Milli Ordusu Rakka'nın Tel Abyad ilçesi Ayn İsa kasabasında askeri operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Ayn İsa'daki terör örgütü YPG/PKK mevzileri vuruldu. SMO, YPG/PKK'ya mensup en az 21 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.