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Giriş Tarihi: 25.3.2021 15:24 Son Güncelleme: 25.3.2021 15:38

Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı

Başkan , 12 yıl önce bir helikopter kazasında yaşama veda eden BBP'nin kurucu lideri 'nu andı. Erdoğan mesajında, "Milletimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyeti ile her daim hatırlayacaktır. " dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP'nin kurucu Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

"TÜRKİYE AŞIĞI YAZICIOĞLU..."

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türk siyasi hayatında iz bırakan, vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı olan Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Milletimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyeti ile her daim hatırlayacaktır. Türkiye aşığı Muhsin Yazıcıoğlu'na bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, Büyük Birlik Partisi camiasına, sevenlerine ve milletimize baş bağlığı diliyorum."

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Başkan Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı
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