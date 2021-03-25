Esenler'de kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Dün 18.45 sıralarında İstanbul'daki Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, cadde hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak yere düştü. Arabanın çarptığı kadın yaralanırken, aracın sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.



"KORKUP KAÇMIŞ"



Çalışmaların devamında plakası tespit edilen araç sürücüsü C.K. (20) Esenler İlçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Korkup kaçtığı ileri sürülen sürücü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Kadının otomobilin çarpması sonucu havaya savrulduğu kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu ve otomobil sürücüsünün durmayarak gittiği görülüyor.