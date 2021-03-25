Vefatının 12. yılında flaş açıklamalar: Muhsin Yazıcıoğlu şehit edilmiştir

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 12 yıl geçti. 25 Mart 2009'da o dönem "kaza" olduğu belirtilen bir helikopter faciasında beraberindeki 5 kişiyle birlikte hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nun FETÖ şüphesinin her geçen gün artarak yeni delillerin eklendiği davasında suikast iddiası ağır basmaya başladı ve kamuoyunda şehit edildiği kanısı oluştu. Vefatının 12. yılında merhum Yazıcıoğlu tüm Türkiye'de sevenleri tarafından dualarla anılıyor. Konuyla ilgili FETÖ şüpheleri ve delillerine dair birçok ayrıntıyı Türkiye'nin öğrenmesini sağlayan SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Haber Müdürü Nazif Karaman ile Yazıcıoğlu davasını konuştuk.

İşte Şimşek ve Karaman'ın Sabah.com.tr için yaptıkları değerlendirmeler;