"Muhsin Yazıcıoğlu milli iradeye her zaman saygı duydu"

Buradaki konuşmasına, Genel Başkan Mustafa Destici başta olmak üzere, BBP camiasına program dolayısıyla şükranlarını ifade ederek başlayan Kurtulmuş, Yazıcıoğlu ile aralarında yakın bir dostluk bulunduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin düştüğüne ilişkin haber aldıktan sonra programını yarıda keserek, bölgeye gittiğini anlatan Kurtulmuş, "O sırada insanların hem bir çaresizlik içerisinde hem de büyük bir özlemle umutla 'inşallah sağ salim bulunur' diyerek dua ettiklerine yakinen şahit oldum.' diye konuştu.

Merhum Yazıcıoğlu'nun hayatını, "mücadele ruhu, istikamet ve sağlam şahsiyet" kelimeleriyle özetleyebileceğini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sadece onu vefat yıl dönümünde anmak değil, özellikle bizim gibi büyük idealleri olan ülkelerde yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurma azmiyle ilerlediğimiz hele hele bu dönemde Muhsin Yazıcıoğlu gibi idollerin Türk gençliğine tanıtılmasının da son derece önemli olduğu kanaatindeyim. Aslında burada sadece ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma yapmıyoruz, onu gençlerimize sonraki yıllar için de 'Muhsin Yazıcıoğlu gibi insanlar yetişsin' diye anlatmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Milli iradeye her zaman saygı duydu"

Uzaktan tanıyanların bile, "Ben namlusunu milletine çevirmiş olan bir ordunun karşısında selam durmam." ifadeleri dolayısıyla bir şekilde Yazıcıoğlu'na hayran olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bunu söylediği zamanda da şimdiki gibi rahat bir ortam yok. Palet şakırtılarının Ankara'nın merkezini dahi işgal ettiği bir ortamda söyledi. Kendisi dışarıdan 28 Şubat'ta devrilmeye çalışılan hükümete, her türlü tehditlere rağmen korkusuzca destek verdi. Milli iradeye her zaman saygı duydu, bu milletin vicdanından çıkan iradeyi her şeyin üstünde tuttu." diye konuştu.

Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı seçildikten sonra Yazıcıoğlu'nun kendisini ziyarete geldiğini ve Refah-Yol hükümetine destek verdikleri dönemde yaşadığı bir olayı anlattığını söyledi.

Numan Kurtulmuş, ismini söylemediği, kendi camialarından bir kişinin Yazıcıoğlu'na, "Sakın ha bu hükümete destek olma, bu hükümet gidecek, sonra bunun hesabını senden sorarlar." dediğini söylediğini belirtti.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun, bu kişinin, "Bak Muhsin sen daha gençsin, şimdi öyle silahlar çıktı ki adamı 2 bin metre öteden sırtından vururlar." şeklinde tehdit ettiğini aktardığını dile getiren Kurtulmuş, buna karşılık Yazıcıoğlu'nun, "Kravatından tuttum şöyle kaldırdım, 'bana bak git onlara söyle, biz adamı 2 bin metreden sırtından değil, 10 santimden alnının ortasından vururuz.' dedim." şeklinde olayı anlattığını ifade etti.

Numan Kurtulmuş, "İşte tam da bu ruh onun hayatının özeti. 15 Temmuz'da bu aziz milletin her türlü farklılıklarına rağmen, 'Ya Allah Bismillah Allahu Ekber' diyerek meydanlara çıkması, yine 1960, yine 1980 darbesini ve yine 1997'deki 28 Şubat darbesini düşünenlere meydanlarda cevap verdiği ruhun yansımasıydı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

Milli iradeye sahip çıkan bu ruhu kıyamete kadar bu topraklarda yaşatacaklarını belirten Kurtulmuş, "İnşallah hep beraber 84 milyon, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, kardeşçe bu ülkede kıyamete kadar yaşayacağız." dedi.

Emperyalistlere ve onların taşeronları gruplara asla prim vermeyeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Bizim Türkiye dediğimiz şey hep söylüyoruz, sadece Türkiye'den ibaret değildir, Türkiye, bir büyük millet varlığının da özetidir. Dünyanın her yerindeki dostlarımız, kardeşlerimiz, soydaşlarımız, dindaşlarımızın gözü Türkiye'nin üstündedir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

Numan Kurtulmuş'un konuşması öncesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın toplantıya gönderdiği mesajlar katılımcılarla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Şehadetinin 12'nci yıl dönümünde, Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden, dava ve gönül adamı Muhsin Yazıcıoğlu'nu bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Büyük Birlik Partisi olarak 'Türkiye'nin Birliği' temasıyla düzenlediğiniz etkinliklerin, Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimin mücadelesinin ve mirasının anlaşılmasına katkı sunacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yazıcıoğlu'nun, vatan ve millet aşığı bir dava adamı, mertlik yiğitlik, dürüstlük ve kadirşinaslık timsali bir şahsiyet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Tek başına kalsa bile, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir mizaca, gerektiğinde dünyaya tek başına meydan okuyabilen bir cesarete sahipti. Muhsin kardeşimin 'Namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam' sözü, hem onun siyasi duruşunun hem de 'Alperen' kimliğinin sembolü olmuştur. Milletimiz, Muhsin Yazıcıoğlu'nu cesaretiyle yiğitliğiyle samimiyetiyle ve 28 Şubat sürecinde vesayetçilere karşı dik duruşuyla hatırlamaktadır. Biz de uzun yıllara sari dostluğumuzda kendisini hep yüksek insani hasletlere sahip, vefakar, vatansever, milliyetperver bir insan olarak bildik, tanıdık."

Partisinin, merhum Yazıcıoğlu'nun geride bıraktığı ideallere, ilkelere ve değerlere sahip çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirten Erdoğan, "Bu vesileyle Büyük Birlik Partili kardeşlerimin her birine büyük ve güçlü Türkiye davamıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Rabbim Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın diyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.