Örgüte ağır darbe

Suriye'ninkuzeyinde düzenlenen operasyonlarda en az 32 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi. Diğer taraftan Suriye Milli Ordusu Rakka'nın Tel Abyad ilçesi Ayn İsa kasabasında askeri operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Ayn İsa'daki terör örgütü YPG/PKK mevzileri vuruldu. SMO, YPG/PKK'ya mensup en az 21 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.BATMAN'DA HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapıldığı alanda PKK/ KCK silahlı terör örgütü bayrağını simgeleyen bez parçaları, pankart, flama ile PKK/KCK propagandası yapılarak sloganlar atıldı. Kutlamanın ardından, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü yurtdışına çıkış yasağı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kutlamalar sırasında gözaltına alınan 10 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.