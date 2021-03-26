Ahmet Kekeç’in ismi Eyüpsultan’da yaşayacak! Oğlundan duygusal mesaj

Kütüphaneler Haftası'nda kitapseverler için Eyüpsultan'da Ahmet Kekeç Kütüphanesi açılıyor. Gazeteci ve Yazar Ahmet Kekeç'in isminin verildiği kütüphane, kitap kafesi, 10 bin kitaplık kütüphane ve araştırma merkezi, ders çalışma alanları, ferah kitap okuma ve toplantı salonları, 120 kişilik oturma kapasitesi ile 181 metre karelik alana sahip olacak olan kütüphane vatandaşlara sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabilecekleri bir ortam sunacak.

KEKEÇ: "BU SEVİNÇ VE GURUR NASIL TARİF EDİLİR BİLMİYORUM"

Kütüphaneye babasının isminin verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Mehmet Hakan Kekeç sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Babam Ahmet Kekeç kitapları çok severdi. Bana çok büyük bir kütüphane miras bıraktı. Bunun için Allah'a hamd ediyorum. Şimdi Eyüpsultan'da açılan bir kütüphaneye Ahmet Kekeç adı verildiğini öğrendik. Bu sevinç ve gurur nasıl tarif edilir bilmiyorum."

KÖKEN: "İÇERİSİNDE ÖZEL KÖŞEMİZ DE OLACAK"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise Mehmet Hakan Kekeç'in paylaşımına, "Ebedi Eyüpsultanlı Ahmet Kekeç hepimiz için çok kıymetliydi, Allah rahmet eylesin tekrardan Hakan kardeşim. Pazartesi günü Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanemizi siz çok değerli evlatları ve dostlarıyla birlikte açıyoruz İnşallah, içerisinde özel köşemiz de olacak" şeklinde yanıt verdi.