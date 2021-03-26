Son dakika: AK Parti'den dijital dünya atağı! Başkan Erdoğan işaret etmişti

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İLE DÜZENLEME YAPILDI

2023 seçimleri ve öncesinde Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği dijital propaganda sürecini yürütmek için AK Parti kongresinde tüzük değişikliği yapılarak düzenleme yapıldı. Tüzük değişikliği ile yeni kurulan Bilgi Teknolojileri Başkanlığı bu çalışmaları yürütmek için kuruldu.