Alman Bakan Giffey'den gülümseten yorum! Çiğ köftenin tadına bakınca böyle tepki verdi

Türk işletmecinin sorunlarını dinleyen Giffey, daha sonra kendisine ikram edilen çiğ köftenin tadına baktı. Hayatında ilk kez Türk çiğ köftesi yiyen Alman Bakan, Türk çiğ köftesini biraz acı buldu ama çok lezzetli olduğunu ifade etti. "Baya acıymış" diyen Giffey buna rağmen çiğ köftenin oldukça lezzetli olduğunu ifade etti. Bakan Giffey'e partisi, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kreuzberg 3. seçim bölgesi adayı Sevim Aydın ve SPD Kreuzberg Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet İyidirli eşlik etti.