Buggy kazasında ünlü işadamına soruşturma

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) eski Başkanı Oğuz Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği buggy adı verilen golf arabasıyla yaşanan kazada aracı kullanan ünlü iş insanı Hamdi Akın'ın alkollü olduğu ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre 12 Mart'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde Göltürkbükü'nde bir otelde meydana gelen kaza sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı muayenede Akın'ın kanında 0.50 promil alkol bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı talihsiz kaza ile ilgili bir soruşturma dosyası oluşturdu. Akın, Satıcı'nın müşteki olması halinde taksirle yaralamaya sebebiyet vermekten hapis cezasıyla yargılanacak. Türkiye'nin önde gelen işadamlarından olan Akfen Holding ve TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın kazaya sebebiyet verdiği için büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Talihsiz kaza Hamdi Akın ve Oğuz Satıcı'nın otelin içerisinde 'buggy' adı verilen golf arabasıyla gezintiye çıktığında meydana gelmişti.İkili, hem sohbet edip hem de otel içerisinde Hamdi Akın'ın kullandığı buggy ile dolaşırken, Satıcı araç yoldaki tümseğe sert girip zıplayınca bir anda asfalt yola düşmüştü. Satıcı'nın araçtan düştüğünü gören Akın durarak yanına gitti. Yerinden kalkamayan Satıcı için ambulans çağrıldı. Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan Satıcı'nın bilinci hastaneye ilk götürüldüğünde kapalıydı.Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Satıcı ameliyat edildi. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan Satıcı önceki gün normal odaya alındı. Satıcı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Jandarma bölgesi olan otelin bulunduğu Göltürkbükü'nde gerçekleşen kaza ile ilgili tutanak tutuldu. Kamera kayıtları alındı, olay yerinin krokisi çizildi. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, muayenesi yapılan Akın'ın 0.50 promil alkollü çıktığına dair rapor ve güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi.Oğuz Satıcı'nın beyin kanaması geçirmesine neden olan kazada şikâyet olması durumunda Akın'ın hapis cezasıyla yargılanacağı belirtildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 1983'te yapıldığını ve güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Avukat Öner Aybek SABAH'a şunları söyledi: "Şikâyet olursa taksirle yaralamadan dolayı hapis cezasıyla yargılama olur. Kanunun güncellenmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleriyle bazı geçici çözümler bulunmuş. Tatil beldelerinde bulunan otellerdeki 'buggy'ler kesinlikle ehliyete bağlanmalı." Aybek "Akın, 'alkollü araç kullanması' nedeniyle 'trafik güvenliğini tehlikeye atma' suçu kapsamında yargılanır. Şikâyetçi olmasa bile resen soruşturma yürütülecek. Akın, alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulup, para cezası alır" dedi.Oğuz Satıcı'nın Hamdi Akın'dan şikâyetçi olmayacağı öğrenildi.