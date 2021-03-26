İBB'den cuma namazı saatinde zorunlu LGBT eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde belediyede personele yeni bir eğitim hizmeti devreye alındı. İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, LGBT konulu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi verilmeye başlanmıştı. Söz konusu eğitim ise zorunlu kılındı. Bu kapsamda İBB personeline SMS yoluyla eğitime katılımı teşvik için iletiler gönderiliyor. Personele verilecek uzaktan eğitim için, SMS'lerle 'sanal sınıf' linkleri paylaşılıyor. Gönderilen SMS'lerde ise "Eğitime katılım zorunludur" ibaresi yer alıyor. Eğitim programına her personelin TC kimlik numarasıyla giriş yapması zorunlu olacak. Böylece programa katılan personeller tespit edilecek, katılmayanlar hakkında idari yaptırım uygulanabilecek.

AK PARTİ İBB MECLİS ÜYESİ ÖMER FARUK AKBULUT'TAN SORU ÖNERGESİ

İBB personellerine zorunlu LGBT eğitimi konusuna ilişkin soru önergesi veren AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanvekili Ömer Faruk Akbulut, "Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı istismar edilerek, LGBT sapkınlığına meşruiyet kazandırmaya çalışılıyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de lanetlediği eşcinsellik sapkınlığına alan açılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. İBB yönetimine soruyorum; "Bu eğitimlerin içeriği nedir, kimler tarafından hazırlanmakta ve dersler kimler tarafından verilmektedir? Bu işler için ne kadar bütçe ayrılmıştır?" ifadelerini kullandı.