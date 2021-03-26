Otoparkta yeni dönem 31 Mart’ta başlıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvurularının, talep edilmesi halinde 31 Mart 2021 tarihine dek, bir önceki yönetmelik esas alınarak sonuçlandırılacağını vurguladı.

Necip Nasır yeni otopark yönetmeliğinde, daha önce kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılan durumlara ilişkin özel bir düzenleme getirildiğini belirterek, "Yönetmeliğin 7'nci maddesinin 2'nci fıkrası, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce; noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış olan, mevzuata uygun şekilde yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olmasına rağmen idaresince yapı ruhsatı düzenlenmemiş olan ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ihale tarihi veya kararı alınmış ya da yapım ihalesi yapılmış olan yapıların ruhsat işlemleri, talep edilmesi halinde 31 Aralık 2021 tarihine kadar 14'üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Otopark Yönetmeliği'ne göre sonuçlandırılacak" diye konuştu.

KONUTLARDA AÇIK VE KAPALI OTOPARK

Yönetmeliğe göre, 20 ve üzeri araçlık otopark alanlarının yüzde 5'i elektrikli araçlara ayrılacağını ve şarj ünitesinin zorunlu olacağını dile getiren Nasır, binalarda, 80 metrekare altı her 3 daire için 1 adet, 80 metrekare ile 120 metrekare arası her 2 daire için de 1 adet otoparkın zorunlu tutulacağını kaydetti. Otopark Yönetmeliği'nin detayları hakkında bilgi veren Necip Nasır, şu ifadeleri kullandı: "Yönetmelik uyarınca konutlarda bahçelere açık ve kapalı otopark alanı yaratma hakkı getirdi. Konutun bulunduğu parselin otopark gereksinimi, bahçe niteliğini ortadan kaldırılmadan, zemin altında inşaat yapılarak karşılanacak. Bu tarz bir otopark alanı yaratıldığında, üstü 30 cm toprak örtüsüyle kaplanıp, yeşillendirilecek. Otopark giriş ve çıkışları ön ile arka bahçeden de sağlanabilecek. Sokağa 5 metre mesafesi bulunan evlerde, bina cephesinden 2 metre dışarıya kadar alanı boş bırakarak, sokaktaki yaya trafiğine engel olmamak şartıyla otopark alanı oluşturulacak. Yönetmelik, tek bağımsız bölümlü, villa gibi yapılarda, yaya kaldırımında geçişleri engellememek kaydıyla, tüm bahçe alanının otopark gibi değerlendirilebileceğine ilişkin önemli konuları düzenliyor"

ALTERNATİF ÇÖZÜM SEÇENEKLERİ

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, yeni otopark yönetmeliğinin, "Otopark olarak gösterilen yapı ya da bağımsız bölüm ile bu otoparkı kullanacak olan yapı ya da bağımsız bölümlerin tapularında ayrı ayrı süresiz irtifak kurulması, tapu kütüğünün beyanlar hanelerinde bu konuda belirtme yapılması kaydıyla; 1000 metrelik yarıçap içinde kamulaştırmaya konu olmayan başka parselden ya da binadan veya binaların zorunlu olarak ayrılması gerekenler haricindeki müstakil otopark olarak ayrılmaya müsait olan bölümlerinden veya ticari otoparklardan karşılanır" düzenlemesiyle bu konuda sektöre alternatif çözüm seçenekleri de getirdiğini sözlerine ekledi.