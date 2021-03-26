Son dakika | Savcı Özlem Salkım'ı vuran silah bakın kimin çıktı!

Son dakika... Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde önceki akşam cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Özlem Salkım (28), evinde arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yaptığı sırada başından vurularak ağır yaralandı. Savcı Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, burada yapılan müdahalenin ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Evde bulunanlar ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.