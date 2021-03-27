Bakan Selçuk'tan 'kadına şiddet' açıklaması

"ŞİDDET BİR İNSANLIK SUÇU"

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezen, Necla, Zeynep, Yeter ve yitirdiğimiz tüm kadınlarımız, tüm canlarımız için şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak hareket etmeliyiz. Şiddet, bir insanlık suçu. Toplum vicdanında adaletin tesisi için şiddetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.