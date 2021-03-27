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Giriş Tarihi: 27.3.2021 22:11 Son Güncelleme: 27.3.2021 22:11

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AA
Bakan Selçuk'tan 'kadına şiddet' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak bir paydada buluşarak hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Toplum vicdanında adaletin tesisi için şiddetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan kadına yönelik şiddetle ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.

"ŞİDDET BİR İNSANLIK SUÇU"

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezen, Necla, Zeynep, Yeter ve yitirdiğimiz tüm kadınlarımız, tüm canlarımız için şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak hareket etmeliyiz. Şiddet, bir insanlık suçu. Toplum vicdanında adaletin tesisi için şiddetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.

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Bakan Selçuk'tan 'kadına şiddet' açıklaması
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