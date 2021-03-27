Cumhuriyeti geleceğe taşıyacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13'üncü Olağan Büyük Kurultay'da seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bahçeli'nin mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bahçeli, "Nice zahmetlere göğüs gererek kurup bizlere emanet ettiğin cumhuriyeti, cumhurun muazzam birlik ve diriliş ruhuyla yaşatma ve geleceğe taşıma mücadelemizi inanmışlıkla sürdüreceğiz. MHP, muhterem hatıralarını, kutlu fikir ve düşüncelerini her zaman sahiplenecek, milletimizin istiklal ve istikbal haklarını kahramanca savunacaktır" ifadesini kullandı. MHP heyeti, Anıtkabir'in ardından Kurucu MHP Genel Başkan Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Okunan duanın ardından Bahçeli, Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı. MHP lideri Bahçeli, daha sonra genel merkezde gerçekleştirilen MYK ve MDK toplantısına başkanlık etti. Bahçeli, MYK toplantısı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti:"Bir süredir, feshedilen İstanbul Sözleşmesi bahanesiyle Türkiye'yi karalama, devamlı kötüleme, hatta bir plan dâhilinde toplumsal huzursuzluk sarmalını tetikleyip tırmandırma amaç ve arayışlarında yoğunluk gözlenmektedir.Uluslararası sözleşme hükümlerinin durdurulması, feshi veya sona erdirilmesi Cumhurbaşkanı kararıyla mümkündür. Kaldı ki, İstanbul Sözleşmesi'nin 80'inci maddesi taraf ülkelere sözleşmeden çekilme imkânı tanımıştır.Aileyi ve kadını güçlendirmek yerine, küresel lobilerin, baskı gruplarının, çıkar odaklarının ve cinsel sapkınlıkların propaganda mecrası haline gelen sözleşmenin feshedilmesi bize göre isabetli ve hayırlı bir gelişmedir.İstanbul Sözleşmesi kılıfı altında toplumsal bünyemizi zehirleyen söylem, eylem ve hedeflerin tehlikeli seviyelere ulaştığını görmek lazımdır." Bu arada Bahçeli, partisinin yeni Başkanlık Divanı'nı da belirledi. 15 isimden 5'i değişirken, yeni listede Pelin Yılık, Bumin Özarslan, Tamer Osmanağaoğlu, İsmail Özdemir ve Filiz Kılıç kendisine yer buldu.