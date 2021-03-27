Göktürk-1 Keşif Uydusu, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemiyi görüntüledi

Tayvan merkezli Evergreen tarafından işletilen, 400 metre uzunluğundaki dev yük gemisi Ever Given, 24 Mart tarihinde Süveyş Kanalı'nda yol alırken şiddetli rüzgar ve kum fırtınasına yakalanarak rotadan çıkmıştı.
Kontrolden çıkan gemi karaya çarparak kanalda sıkışmış, her gün onlarca geminin transit geçiş güzergahı olan Süveyş Kanalı'nı gemi trafiğine kapatmıştı.
Dev gemiyi saplandığı kumdan kurtarmak için çeşitli çalışmalar başlatıldı. 59 metre genişliğe, 400 metre uzunluğa ve yaklaşık 200 bin ton ağırlığındaki bu gemiyi hareket ettirmek için, kanalın belli başlı yerlerinde iş makineleri ile kazı yapıldı. Özellikle geminin burun istikametine gelen yerin çamurdan kurtarılması için yürütülen çalışmalar sürerken, yerli ve milli gözlem uydusu Göktürk-1 geminin son durumunu gösteren görüntüleri paylaştı.
2010'da yapımına başlanan Göktürk 1 Keşif Uydusu'nun üretimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının projesi olarak, TAI, ASELSAN, TÜBİTAK, Ulusal Elektroni̇k ve Kri̇ptoloji̇ Araştırma Ensti̇tüsü, ROKETSAN, TR TECNOLOGY gibi Türk ortaklarının katılımı ve Thales Alenia Space sorumluluğunda yürütülmüştü.