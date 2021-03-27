Göktürk-1 Keşif Uydusu, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemiyi görüntüledi

GÖKTÜRK 1 KEŞİF UYDUSU, SÜVEYŞ KANALI'NI GÖRÜNTÜLEDİ

Dev gemiyi saplandığı kumdan kurtarmak için çeşitli çalışmalar başlatıldı. 59 metre genişliğe, 400 metre uzunluğa ve yaklaşık 200 bin ton ağırlığındaki bu gemiyi hareket ettirmek için, kanalın belli başlı yerlerinde iş makineleri ile kazı yapıldı. Özellikle geminin burun istikametine gelen yerin çamurdan kurtarılması için yürütülen çalışmalar sürerken, yerli ve milli gözlem uydusu Göktürk-1 geminin son durumunu gösteren görüntüleri paylaştı.