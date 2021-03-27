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Haberler Gündem Haberleri Göktürk-1 Keşif Uydusu, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemiyi görüntüledi
Giriş Tarihi: 27.3.2021 20:58 Son Güncelleme: 27.3.2021 21:08

, 'nda karaya oturan gemiyi görüntüledi

AA
Göktürk-1 Keşif Uydusu, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemiyi görüntüledi

Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan ve dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösterilen 'nda karaya oturan Panama bandıralı gemi "The Ever Green", Göktürk 1 Keşif Uydusu tarafından yüksek çözünürlükle kayda alındı.

Tayvan merkezli Evergreen tarafından işletilen, 400 metre uzunluğundaki dev yük gemisi Ever Given, 24 Mart tarihinde Süveyş Kanalı'nda yol alırken şiddetli rüzgar ve kum fırtınasına yakalanarak rotadan çıkmıştı.

Kontrolden çıkan gemi karaya çarparak kanalda sıkışmış, her gün onlarca geminin transit geçiş güzergahı olan Süveyş Kanalı'nı gemi trafiğine kapatmıştı.

GÖKTÜRK 1 KEŞİF UYDUSU, SÜVEYŞ KANALI'NI GÖRÜNTÜLEDİ

Dev gemiyi saplandığı kumdan kurtarmak için çeşitli çalışmalar başlatıldı. 59 metre genişliğe, 400 metre uzunluğa ve yaklaşık 200 bin ton ağırlığındaki bu gemiyi hareket ettirmek için, kanalın belli başlı yerlerinde iş makineleri ile kazı yapıldı. Özellikle geminin burun istikametine gelen yerin çamurdan kurtarılması için yürütülen çalışmalar sürerken, yerli ve milli gözlem uydusu Göktürk-1 geminin son durumunu gösteren görüntüleri paylaştı.

TÜRK ORTAKLIĞIYLA GELİŞTİRİLDİ

2010'da yapımına başlanan Göktürk 1 Keşif Uydusu'nun üretimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının projesi olarak, TAI, ASELSAN, TÜBİTAK, Ulusal Elektroni̇k ve Kri̇ptoloji̇ Araştırma Ensti̇tüsü, ROKETSAN, TR TECNOLOGY gibi Türk ortaklarının katılımı ve Thales Alenia Space sorumluluğunda yürütülmüştü.

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Göktürk-1 Keşif Uydusu, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemiyi görüntüledi
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