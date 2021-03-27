MİT’in yakaladığı imamın 15 yıl hapsi isteniyor! MİT’in yakaladığı imamı hafıza kartı deşifre etmiş!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan örgüt üyelerine ev temin eden mahrem imam İsmail Okkalı hakkında jet iddianame hazırlandı. Okkalı'nın 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Okkalı'nın ismi, telefon numarası ve adresinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren örgüt üyesi Ahmet Alliş'ten ele geçirilen hafıza kartının içinde bulunduğu ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan iki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Türkiye'ye önceki gün getirildi. Hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17 Mart'ta, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı suçtan tutuklama kararı verilen Ayşe Özalp 24 Mart'ta KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İsmail Okkalı'nın, örgüt üyelerine ev temin eden mahrem imam olduğu belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Okkalı hakkında jet iddianame hazırlandı. Okkalı'nın 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin incelemesi sonrasında iddianamenin önümüzdeki günlerde kabul edilerek tutuklu sanık Okkalı hakkında dava açılması bekleniyor.

HAFIZA KARTINDAN DEŞİFRE OLDU



İddianamede, örgüt üyelerinin güvenli evlerde toplantı yapabilmesini sağlayan mahrem imamı olan Okkalı'nın isminin, telefon numarasının ve adresinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren örgüt üyesi Ahmet Alliş'in ele geçirilen hafıza kartının içinden çıktığı bilgisi yer aldı. Hafıza kartı ile ilgili savcılığa ifade veren Alliş, "Hafıza kartında polis ve askeri okul öğrencilerinin Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesirler'de çarşı iznindeyken doktor ya da öğretmenlerle görüşme yaptıkları güvenli evlerin adresleri var. Askeri ve polis okulunda okuyan öğrencilerle yapılacak görüşmeler güvenli evlerde yapılır. Bu illerde ilin adres mesülü tabir ettiğimiz kadrolar vardır. Bu kadrolar ilde bulunan cemaate mensup öğretmenler esnaflar mütevelliler ve benzeri kişilerin evlerinin müsaitlik durumuna göre hafta sonu buluşma yapılabilecek evlerin listesini çıkarırlar" dedi.



BİRBİRLERİNİ TANIMAMAZLIKTAN GELİRLER



Ev adreslerinin öğrencilerle ilgilenecek doktorlara bildirildiğini ifadesinde anlatan Ahmet Alliş, "Doktorlar önce bu adreslere giderek adresin sahibi ile tanışırlar. İkametin öğrencilerle buluşmak için uygun olup olmadığına bakarlar. Adresi gördükten sonra kendisine zimmetlenen öğrenci ile öğrencinin cep telefonunu ankesörlü bir telefondan aramak ya da daha önceden belirlenen gün, saat ve yerde buluşmak suretiyle buluşma sağlanır. Buluşmada genellikle birbirlerini tanımamazlıktan gelirler. Doktor ya da öğretmen adresi bildiği için önden gider. Öğrenci belli bir mesafeden onu takip eder. Belirlenen adrese arkalı önlü ancak arada belirli bir mesafe bulunarak girerler" dedi. Bu ifade doğrultusunda Okkalı'nın "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçunu işlediği belirtildi. Ayrıca İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir mahallenin muhtarı O.K. İzmir Valiliği Ohal Komisyonu'na yapmış olduğu ihbarda, "Şu anda Kıbrıs'ta araç aksesuar işiyle uğraşan İsmail Okkalı, 17-18 Temmuz'da Facebook'ta halen FETÖ'yü savunuyor. Görüştüğü kişiler M.K., M.A., M.K, H.G., T.Ç., B.K., Ö.D., örgüt adına himmet topluyorlar" dediği öğrenildi.