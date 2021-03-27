Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yemek Sepeti hacklendi! İlk resmi açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 27.3.2021 17:14 Son Güncelleme: 27.3.2021 17:17

: hacklendi! İlk resmi açıklama geldi...

Son dakika: Yemek Sepeti hacklendi! İlk resmi açıklama geldi...

haberine göre; Türkiye'nin en büyük yemek siparişi platformu Yemeksepeti siber saldırıya uğradığını ve kullanıcılarının verilerinin çalındığını duyurdu.

Yemek sipariş şirketi, yaptığı açıklamada kullanıcıların ad-soyad, mail adresleri, telefon numaraları, adres bilgilerinin çalındığını ancak kredi kartı bilgileri ve sosyal medya hesabı bilgileri gibi verilerin güvende olduğunu duyurdu.

HACK SALDIRISYLA BU BİLGİLER ÇALINDI

Hack saldırısıyla çalınan bilgileri Yemeksepeti şu şekilde açıkladı;

Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz.

Ad – Soyad

Doğum Tarihi

YemekSepeti'ne Kayıtlı Telefon Numaraları

YemekSepeti'ne Kayıtlı E-posta Adresleri

YemekSepeti'ne Kayıtlı Adres Bilgileri

Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri"

YemekSepeti hesaplarına 3. tarafların giriş yapması mümkün değil. Konu ile alakalı Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na, Ulusal Olaylara Müdahale Merkezi'ne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yemek Sepeti hacklendi! İlk resmi açıklama geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA