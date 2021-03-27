Son dakika: Yemek Sepeti hacklendi! İlk resmi açıklama geldi...

HACK SALDIRISYLA BU BİLGİLER ÇALINDI

Hack saldırısıyla çalınan bilgileri Yemeksepeti şu şekilde açıkladı;

Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz.