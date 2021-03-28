Beştepe’ye demokrasi çınarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi, Türk demokrasisinde kara bir leke olan 15 Temmuz darbe girişimini özel tekniklerle anlatacak. Müze kapsamında inşa edilecek 25 metrelik çınar ağacı ve kökleri, Türk demokrasisini ve demokrasi nöbetlerindeki vatandaşların bağını temsil ediyor. Beştepe'deki Şehitler Abidesi'ne bağlanacak olan müzedeki animasyon havuzunda darbe girişimi gecesindeki olaylar özel tekniklerle canlandırılacak. Hologram, balmumu heykeller, ışık ve ses efektlerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı müzede, ziyaretçiler 15 Temmuz gecesi yaşananlara tanıklık edecek. Müzenin, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılması hedefleniyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında yaptırılan müze projesinde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Müzedeki çalışmaları ilk kez SABAH görüntüledi. Outdoor Factory firması ortaklarından Sinan Turaman'ın tasarladığı müze, tamamen yerin altına inşa ediliyor. Yaklaşık 7 bin metrekarelik kapalı alandan oluşan müzenin üst kısmı ise binlerce ağaçla yeşillendirildi. Restoran, kafe, çocuk oyun alanları ve otopark bölümlerinin de yer aldığı müzede, 15 Temmuz darbe girişimi modern müzecilik teknolojileri kullanılarak anlatılacak. Yedi ayrı salondan oluşan müzede ilk salonda darbe girişimi öncesi gelişmeler, Türkiye'deki darbeler, FETÖ'nün kumpasları anlatılacak. Müzede karanlık bir koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen Sonik Hat bölümünde ise, ses ve ışık efektleri eşliğinde ziyaretçiler tankın altından geçiş yapacak.Müzenin 'Kaos' adı verilen salonunda modern müzeciliğin son teknolojileri çok farklı bir formatta uygulanacak. Salonun zemini ve duvarları dijital haritalama çalışmasıyla kullanılacak ve ziyaretçinin kendisini olayın içinde hissetmesi sağlanacak. İlk girişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fonda olduğu salonun girişinde darbeci askerler hologramla yansıtılacak. Salonun ortasında yer alan dev animasyon havuzu ise darbe gecesi yaşanan olayların tüm gerçekliğiyle anlatılmasını sağlayacak.Müzedeki diğer bir salonda zafere doğru giden yolda yaşananlar tanıkları tarafından anlatılacak. Darbe girişimine direnen vatandaşlar, gaziler ve şehit yakınları o dönem yaşadıklarını hazırlanacak özel bir prodüksiyonla anlatacak. Salondaki ekranlarda ve localarda kulaklık takan ziyaretçiler, localardaki interaktif haritada Türkiye'de darbe girişimiyle ilgili yaşanan olaylar hakkında bilgi sahibi olabilecek. Müzedeki 'Sela-Şehitlere Saygı' salonunda ise sela eşliğinde 251 şehidin hikâyesi anlatılacak. Bu salondaki prizma şeklindeki bölümlerde her şehidin bir hatırası sergilenecek ve hikâyesi ziyaretçilerle paylaşılacak.Müzenin en özel salonlarından biri 'Demokrasi Nöbetleri' salonu olacak. Bu salonda, kökleri vatandaşlarla buluşan 25 metre yüksekliğindeki çınar ağacı, Türk demokrasisini ve 15 Temmuz'da onu korumak için sokağa inen vatandaşları simgeliyor. Salonda ellerinde Türk bayraklarıyla balmumu heykeller de yer alacak. Bu salonu ziyaret eden vatandaşlar, gazilerin fotoğraflarının yer aldığı 400 metrelik bir rampadan çıkarak yüzeye ulaşacak. Salonun üstünde ise titanyum çatı kaplaması yer alacak.Vadiolarak adlandırılan yüzey kısmında Ahlat Selçuklu mezar taşları aynalarla bir araya getirilerek tasarlandı. Beştepe'deki Şehit Abidesi'ne uzanan yaklaşık 200 metrelik yol boyunca, Türkiye'nin başarılı projeleri ve gelecek tasavvuru rölyeflerle anlatıldı. Rölyeflerde yüksek hızlı trenler, insansız hava araçları, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kanuni sondaj gemisi gibi prestijli projelerle Türkiye'nin son dönemdeki atılımları işleniyor. Vadinin sonunda ise Selçuklu Kartalı heykeli sonsuzluğu simgeleyen bir su gösterisiyle izleyiciyle buluşacak.Müzedençıkan ziyaretçiler son olarak Beştepe Şehitler Abidesi'nde turu sonlandıracak. Çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden müzenin 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılması hedefleniyor.